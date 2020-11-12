楊梅國中體育館啟用　桃園市議會議長：運動和教學設施同等重要

▲邱奕勝議長(左一)關心楊梅國中新建體育館使用。（圖／市議會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議長邱奕勝由楊梅區市議員周玉琴陪同，走訪楊梅國中，關心新建體育館的進度及後續使用情形，並承諾全力爭取經費，充實館內設施，讓學生能有更優質的運動空間；邱議長表示，校園中運動設施跟教學設施是同等的重要，希望同學們能夠養成良好的運動習慣，鍛鍊出健康的體魄。

▲邱奕勝議長(左一)和操場上練球同學互動。（圖／市議會提供）

楊梅國中校長賴正宗表示，楊梅國中已有70多年的歷史，校園內新、舊校館交錯，見證歲月的痕跡。在現今少子化的情形下，目前楊梅國中班級數仍有45班、學生人數多達1,300多人，而原本使用了40多年的體育館，建築物及設施均已老舊，加上耐震係數不足，為了維護學生們的安全，因此，舊體育館於2018年底拆除，並改建為露天籃球場。

新的體育館則自2019年起開始興建，到最近完工開始使用，館內綜合球場有籃球場、排球場、羽球場，兩側看台座位亦可容納300多人，不但可做為學生運動空間，也可以當作集會使用，新體育館取名為「樂活館」，隨著樂活館的落成，讓學生人數眾多的楊梅國中師生有更優質的活動空間。

邱議長12日表示，學生們除了要認真學習之外，也必須要培養健康的身體，因此，校園中運動設施跟教學設施是同等的重要，勉勵學生們在追求課業的成就之外，也希望同學們能夠養成良好的運動習慣，鍛鍊出健康的體魄，未來才能在社會上展現自我、實現理想。

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