「4星座」秋末喜迎愛情！　第一名快去「有水的地方」約會

▲星座專家艾菲爾點名「4星座」的戀愛運勢。（圖／取自免費圖庫Wikimedia Commons）



實習記者劉雪兒／綜合報導

天氣開始轉涼，單身的朋友是否開始感覺孤單、寂寞冷呢？星座專家艾菲爾點名「4星座」，在秋末冬初的星盤中有金星加持，只要把握住機緣，打開心房最終能如願脫單、甚至是求婚，快來看看你有沒有上榜吧！

第四名、白羊座

象徵愛情的「金星」在10月底正式進駐白羊的「夫妻宮」，不僅讓你魅力大開，追求者可說是數也數不清，更容易遇見命中注定的另一半了。對於有戀愛中的白羊座們，另一半會號招親朋好友，使出渾身解術，目的是要讓你知道只有他對你最好，他就是與你攜手一生的最佳對象，如此浪漫霸道的求婚，要你說「不」也難。而單身的朋友們不要氣餒，因為你的正緣將在月底降臨，或許在相親場合中，認識一位非常投緣的好對象，對方向妳展開熱烈追求。值得一提的是，白羊座在金星加持的時刻，不管是相親宴，或是陪朋友去相親，你都大有遇到真命天子、真命天女的可能，請好好打扮自己喔。

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▲白羊座的朋友在面對相親宴時，都有可能會遇到真命天子。（圖／取自免費圖庫Pikrepo）



第三名、雙魚座

天生為愛而生的的雙魚，代表愛情的吉星「金星」降臨在你的「夫妻宮」，正是閃婚的最佳預兆，10月中開始就是確認彼此愛情的最佳時刻。如果你是單身者，請你打開心房，最近很容易碰見異性突如其來的浪漫求愛，或邂逅過去不曾考慮過的類型，不過隨著見識增加，你的擇偶條件也逐漸產生變化，最後你們仍是能牽手走在一起。對於有伴侶的人而言，你的愛情將出現新契機，對方會為了與你結婚，而願意放下他過去的堅持，來成就你們長遠的愛情，因為一起過甜蜜的下半輩子，就是他的最大願望。

▲為愛而生的的雙魚，將有機會步入人生另一個階段。（圖／取自免費圖庫Phere）



第二名、處女座

目前金星正位於處女座本命宮位，近期你的感情運勢非常旺盛，已經接近適婚年齡的你，有一股想婚的念頭。對有伴侶的人來說，秋天就是最適合結婚的季節，近期如果發現另一半說話時總是欲言又止，請不要心急質問，試著用真誠的雙眼看著他，嘴角帶著微微的笑意，鼓勵他把話說出來，你會聽到讓你開心到哭出來的話語!!!單身的處處，請你不要宅在家，假日多出門，可能就會在某個轉角遇上令你怦然心動的異性主動示愛；或是突然被曖昧已久的異性告白，要求確認關係，請不要拒絕，好好把握，因為脫單就這一刻。

第一名、天秤座

代表愛情的金星，在10月28日會進入天秤座的本命宮位，加上金星本身就是你的守護星，當然就會更偏袒你一些，秋末冬初你會覺得自己的魅力有增無減，桃花一朵接著一朵盛開。有伴侶的你，可以多與情人到有水的地方約會，比如海邊、河畔、或是有噴水池的地方，這些能激起水花的地方，能激發另一半想向你求婚的慾望，不只是論及婚嫁，倆人更有雙喜臨門、喜上加喜的大好事會發生，而單身的朋友們，可以約曖昧對象往山上走走，接受陽光、空氣、芬多精的洗禮，能促進兩人之間的情誼，讓愛苗慢慢發芽，開花結果。

▲單身的天秤座可以約曖昧對象往山上走走，接受陽光、空氣、芬多精的洗禮，能讓愛苗慢慢發芽。（圖／翻攝自PAKUTASO）