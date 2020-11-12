預售屋稽查違失達16件「違反定型化契約」　內政部：最高可罰30萬

▲預售屋稽查違失，內政部將依法開罰。（示意圖／pixabay）

記者蔡文鈴／台北報導

內政部10月31日會同行政院消費者保護處、縣市政府消保、地政及建管單位，針對6個縣市23個預售屋建案進行大規模聯合稽查。稽查結果出爐，有16件建案違反定型化契約規定，已依法要求改善，否則最高可罰30萬元。

內政部指出，本次稽查發現有16件建案使用的買賣契約條款違反定型化契約規定，包含交屋保留款未依規定載明房地總價5％、以較低額度逕與消費者磋商、停車位未載明高度及面積、保固期間未從交屋日起算、面積誤差找補未明確記載等違規行為，內政部已發函縣市政府儘速要求業者於10日內改正，逾期未改正，即逕行裁罰，以保障消費者權益。

內政部表示，代銷業營業處所未僱用具備經紀人員資格者執業、總銷售金額達6億元而未置專任不動產經紀人，或預售屋買賣契約未指派經紀人簽章的情形，將依不動產經紀業管理條例規定裁罰最高30萬元。

至於未在營業處所揭示許可等文件，經主管機關限期改正而未改正者，最高可裁罰15萬元。內政部已發函縣市政府儘速要求業者5日內提出說明，逾期未提出說明，即逕行裁處。

內政部表示，買賣契約書如不符合內政部公告的「預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項」規定，消費者除可主張該契約條款無效外，經主管機關限期改正而未改正者，依消費者保護法規定最高可裁罰30萬元。

內政部最後表示，針對本次稽查結果，除持續追蹤列管業者改善情形外，近期並將邀集相關部會及縣市政府召開跨機關會議，建立橫向聯繫機制，精進稽查作業。後續預售屋建案除由縣市政府持續辦理例行性稽查作業外，如有報導銷售紅單情形，將要求縣市政府即刻派員稽查；中央亦將視市場交易狀況，與縣市政府共同合作進行不定期聯合稽查。對於銷售紅單行為部分，也將啟動相關法規檢討加強管理，以健全預售屋市場及維護交易秩序。