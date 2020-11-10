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今年1月至10月僅約13.4萬人出生　新生兒數直逼歷史新低！

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▲▼哺乳,嬰兒,餵奶,母乳,奶瓶,嬰兒哺乳（圖／記者姜國輝攝）

▲台灣少子化現象越趨明顯（圖／記者姜國輝攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

內政部在今（10）日公布「民國109年10月戶口統計資料分析」，觀察近10個月的數據可以發現，新生兒總數僅133,046人，離2017年創下「9年來新低」的17萬5,074人還有一段距離，但時序已接近11月中旬，今年很有可能再次寫下出生數新低紀錄。

內政部最新數據顯示，109年10月出生數為14,031人，平均約每3.2分鐘出生一個嬰兒，折合年粗出率為7.03‰，較上年同月減少2,205人或13.58%，較上月增加177人或1.28%。

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就縣市別言，粗出生率最高為澎湖縣之10.93‰，其次為桃園市9.75‰，再其次為彰化縣9.54‰；最低為嘉義市4.83‰，其次為苗栗縣5.21‰，再其次為雲林縣與基隆市5.45‰。109年1至10月累計出生數為133,046人，較上年同期減少13,118人或8.97%。

縱貫近年數據顯示，少子化與人口負成長已成趨勢，每年的結婚對數整體同樣呈現下滑趨勢，反映出年輕人「不婚不生」的現象，學校招生不足，私校停招、倒閉都是顯而易見的結果，儘管政府嘗試祭出更多的育兒津貼等補助，仍未明顯改善台灣少子化、人口老年化等現象。

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