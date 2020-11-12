「高雄瘦肉精零檢出」陳時中批違法　藍委拿蘇貞昌8年前PO文打臉

「高雄瘦肉精零檢出」遭批違法，藍委拿蘇貞昌8年前臉書打臉。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

高雄市議會11日通過食品安員衛生管理自治條例修正案，明定高雄市所有肉品瘦肉精都要零檢出，衛福部長陳時中直言美牛禁令恐違法。不過，國民黨立委洪孟凱卻在逐案發言時質疑，蘇貞昌換了位置換腦袋。因為當年以在野黨身份，要地方制定更嚴格標準，現在當上行政院長，卻說地方制定自治條例不行。

蘇貞昌2012年3月7日在臉書上寫道，「在所有國家的施政中，政府最必須嚴格把關、絕不能寬鬆的，就是食品安全。」他更提到，「政府禁用萊克多巴胺（瘦肉精），就是我在行政院長任內規定的」。

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蘇貞昌更在文中抨擊馬英九政府作為，痛批決議開放含肉肉精牛肉，絲毫不顧國民健康，更呼籲國會嚴格立法，「地方政府制定更嚴格的規範，全體國民一起監督，共同捍衛自己的健康。」

▲社會福利及衛生環境委員會會議審萊豬陳時中回答逐案發言提問。（圖／記者屠惠剛攝）

洪孟凱表示，既然蘇貞昌在2012年都已經呼籲要地方政府制定更嚴格標準，高雄市也開出第一槍，呼籲全台個縣市更該自我把關，不要吃到含瘦肉精豬肉，「全台議會都應好好想想」。陳時中對此並未發表意見。

不過，在會前接受媒體堵訪時，陳時中被問及如何看到高雄市議會通過禁用瘦肉精條例時已回應，現行法律對豬肉使用萊克多巴胺有所限制，加上行政命令還在審查，地方自治條例並未違法，但萊劑美牛已開放8年，「這部分恐怕要深思」。國民黨立委也在逐案發言時，詢問陳時中是否贊同高雄市通過自治條例？他僅簡回4個字，「不予置評」。