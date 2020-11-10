3歲癌末童「臨終心願見到服刑爸」　監獄破例…最後燦笑給爸飛吻

▲監獄方破例父子見最後一面。（圖／翻攝自南國早報）

記者鄭思楠／綜合報導

廣西柳州市一監獄近日破例安排了一次特殊的見面，3歲癌症晚期幼童安安，見到了正在服刑的爸爸。據悉，爸爸先前因酒駕，被判入獄3個月。安安則在他服刑後不久，不幸確診了肺癌，而且已處於晚期。11月初，安安的媽媽向監獄遞交了看望申請書。看望結束離開時，孩子給了爸爸一個飛吻。

據《南華早報》報導，計男因酒駕入獄，於今年8月26日被送往柳州市第二看守所服刑。就在他入獄前，他年僅3歲半的兒子安安就開始突然連日高燒不退。

9月26日，安安在醫院接受肺部穿刺活檢手術時，出現大出血症狀，經過4天的搶救才脫離了危險。9月29日，孩子的檢查結果出來，確診患上了肺癌，而且已處於晚期，癌細胞已擴散，已無法手術治療，同時又因年紀太小，也不能化療，只能通過服藥來儘量控制病情。

隨著病情日益加重，安安備受病痛折磨。每當病痛來襲，他便想要爸爸，總是問，「爸爸怎麼還沒回來？」而守在一旁的媽媽只能抹掉眼淚，盡力安撫兒子的情緒。她也擔心，安安能否等到爸爸刑滿釋放回家。

11月初，媽媽向監獄遞交了申請，希望能讓安安儘快見上他爸爸一面。媽媽在申請書中寫道，「孩子在他最無助最需要爸爸的時候，爸爸卻不在身邊，希望在他生命最後的寶貴時間裡，爸爸能陪在他身邊，別讓他在最後留下什麼遺憾……。」

這份申請書打動了監獄方，之後安排了見面。11月8日上午9時30分，計男穿著防護服，戴著防護鏡和防護手套，準時出現在會見室。額頭上還貼著退熱帖的安安，見到爸爸就激動地跑了過去。

之後，計男將兒子抱起，百感交集，與兒子說話，眼淚禁不住奪眶而出。短暫的會見很快結束，安安依依不捨跟爸爸道別，最後給了爸爸一個飛吻，乖乖跟著媽媽離開。

網友看後噴淚，「心碎的感覺」、「好心疼啊，希望大家都平平安安的」、「孩子生命的最後時間裡，爸爸的陪伴少了3個月，很讓人難過」、「看文字就已經想哭了」、「小寶貝受苦了」。

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