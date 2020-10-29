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趁午休拿走眼鏡！小一同學「放操場跑道」笑裝傻　母心疼氣炸

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▲眼鏡（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名小一妹妹昨天在學校午休時，眼鏡竟被前方同學（簡稱A）拿走藏起來，由於當下她只有閉眼休息，所以確定是對方所為，事後她向A討回眼鏡，不料對方裝傻到底，找遍教室也未果，幸好其他同學在操場跑道發現，才順利找回。

母親凌晨在育兒相關社團發文，氣憤還原事件始末，昨天女兒在課後班午休時，僅趴睡並沒有真的睡著，結果前座A同學悄悄轉頭，拿走了女兒放在桌上的遠視眼鏡，並夥同另一名B同學，將眼鏡放置操場跑道上。

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等午休結束後，女兒才敢離開座位，詢問兩位同學為何要拿走她的眼鏡；然而，A矢口否認，B則嬉皮笑臉的在旁邊打哈哈。母親心疼表示，「女兒在班上到處找不到，後來是由其他同學告知在操場的跑道上，她才順利找回來。」

她不禁感嘆，「只能慶幸是午休時間，沒有人使用操場，不然眼鏡壞掉對我們來說很麻煩，多花一筆眼鏡錢是小事，重點是我女兒遠視，需要長期矯正追蹤...沒眼鏡她會內斜視外加看不到！」

▲趁午休拿走眼鏡！小一同學「放操場跑道」狂裝傻　母怒：根本不好笑。（圖／原po授權引用）

▲父親傳訊息，希望老師能出面處理。（圖／原po授權引用）

對此，母親生氣直言，「如果眼鏡因此壞掉，我可能會直接在班上群組罵人，然後隔天不顧正在做月子直衝學校，因為這個玩笑已經不好笑了，對我來說就是惡整；但爸爸的做法是，先私訊老師由她出面協調，他也跟我說再有第二次，會直接報警處理。

這件事的發生，讓身為母親的她無比心疼，「女兒知道東西被偷走，當下卻還傻傻的裝睡，只怕起來抓她們會被老師罵、沒午休，我該怎麼教女兒強勢起來，判斷什麼是欺負，什麼是在玩？」

而家長們看完也全炸鍋，紛紛怒回「我會直接去找老師！請他立刻處理，開玩笑根本不能是個藉口，玩笑開大了，也該道歉」、「態度要強硬，千萬不要客氣」、「這就是一種霸凌行為了」、「一年級就這樣，太扯了啦」、「一定要教孩子強悍起來，不然會永無止盡的」。

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