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女童罰寫被嫌字醜「雙眼挨打4下」　老師承認又否認...家長怒告！

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▲▼台中一家私立幼兒園女童被老師挨打，家長不滿提告傷害。（圖／謝志忠提供）

▲台中一家私立幼兒園女童被老師挨打，家長不滿提告傷害。（圖／謝志忠提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市豐原區1家私立幼兒園詹姓老師，8月間因為班上6歲女童不午睡和同學聊天，先要求罰寫後又嫌字醜，打了女童雙眼4下，導致眼睛下方紅腫，老師剛開始承認，後來又矢口否認，家長不滿為人師表，言詞反覆，11日在市議員謝志忠陪同下召開記者會並要提告傷害，記者致電該幼兒園，園方說不方便回答。

▲▼台中一家私立幼兒園女童被老師挨打，家長不滿提告傷害。（圖／謝志忠提供）

謝志忠表示，8月間接獲女兒就讀幼兒園大班的家長陳情，女兒下課後被阿嬤發現眼周發黑疑似瘀青，一開始孩子還不敢講，細問下才知竟是老師動手，原因是午休講話被罰寫時，老師認為字太醜，甩手怒拍眼睛4次，老師還威脅小孩「吵到我們班睡覺的話，你就死定了」，家長當天帶女兒去驗傷，驗出眼周鈍傷。

▲▼台中一家私立幼兒園女童被老師挨打，家長不滿提告傷害。（圖／謝志忠提供）

謝說，該名家長的大兒子原本也在該校就讀，由於信任幼兒園，所以也將女兒送進來，站在父母的角度，只希望園方負起責任，清楚告知受傷的真相，老師有無打人，有的話就道歉，家長並不打算求償。

結果受傷當天，園方不但沒有主動說明， 還叫小孩子說謊，不要告訴父母，家長拜訪園方時，老師不但不承認，甚至還說是小孩子自己撞到桌角，當時躲在媽媽背後的女童馬上說「老師說謊！」，令家長相當驚訝難過。

謝志忠說，雙方10月14日開過協調會，現場有園方董事長、園長、老師、父母等人，當時播放了女兒向父親陳述過程的錄音後，老師終於承認，是一時情緒失控打了孩子，當場也道歉，如今老師又不承認有打人，反覆無常，實在令人遺憾。

謝呼籲，小孩年僅6歲，正值眼睛發展關鍵期，如此下手於心何忍？這樣的老師又如何教育孩子？「天下父母心，將心比心」，給家長與孩子，安全有愛的環境成長，這麼簡單心願，真的這麼難嗎？希望社會局、教育局能加強落實幼兒受教的安全網。

教育局表示，事發當時和社會局家訪中心前往訪查，女童表示老師打她，但老師否認，詢問在場同學也說沒看到，加上教室內沒有監視器，查無具體事證因此結案。

教育局說，目前並沒有強制幼兒園裝設監視器，市府正在研擬補助辦法，鼓勵負責人裝設，保障學校、家長和學生權益。

記者致電該所幼兒園，接電話者表示，園長和老師都不在， 不方便回答。

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