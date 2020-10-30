6歲妹變人肉菸灰缸！滾水淋頭「鉗子拔牙逼吞下」　母傳訊：你逼的

▲生母和男友對6歲女兒熱水澆頭、鉗子拔牙、火燒嘴唇。（圖／翻攝自風聞社區）

記者蔡儀潔／綜合報導

俗話說虎毒不食子，然而遼寧撫順的6歲女童樂樂（以下均為化名），卻遭到生母及其男友虐待長達3個月，不僅變成「人肉菸灰缸」，還被滾燙的熱水從頭淋下、針刺大腿、掰斷手臂等，令人看的觸目驚心。樂樂外婆心碎表示，「最可恨的是拔她牙，拔下來還不讓扔，讓她咽肚！」

▲樂樂頭上因燒燙傷患上皮囊炎，一部分頭髮已不再生長，康復手術也得成年後才能做。（圖／翻攝自風聞社區）

6歲女童遭遇慘絕人寰的虐待一事，引發大陸民眾憤慨，近日頻頻登上微博熱搜。據陸媒指出，樂樂外婆5月22日突然接到女兒阿秀電話，說樂樂在洗澡時摔傷燙傷，正在加護病房搶救，急需5萬元人民幣的醫藥費。

外婆急忙籌到錢趕到醫院，然而眼前一幕令她難以置信，「可以說遍體鱗傷，有燙傷、骨折，牙齒也掉了。」原來，樂樂是在受傷9天後才被帶到醫院。

根據中國醫科大學附屬盛京醫院診斷，樂樂當時肋骨骨折，多發骨盆骨折，頂骨骨折，陳舊性尺骨遠端骨折，股骨頸骨折，胸椎骨折等十餘處骨折，此外還有中度燒傷，股部淺表異物（鋼針），膿毒症，創傷性硬膜外出血，重度貧血，低蛋白血症，呼吸道合胞病毒感染等。

醫院下的病危通知書稱，樂樂病情危重，隨時可能出現呼吸、心跳驟停等生命危險。醫生檢查時，還發現樂樂大腿內側，有一根5公分的針深深刺進去，向外婆暗示孩子可能遭到虐待。

▲出事前的樂樂活潑可愛。（圖／翻攝自新京報）

經過一番詢問，樂樂透露，是母親的陳姓男友將她按住，隨後用滾燙的熱水澆燙，手臂也是被他掰斷、針也是他扎的，大腿裡其實有3根針，後來被媽媽拔出2根，4顆牙齒也是被其用鉗子拔掉。

此外樂樂還遭拳腳和洗衣板毆打、用鉗子拔牙、長時間跪洗衣板、用菸頭燙身體、逼迫吞嚥菸頭、吃貓糧、吃貓屎、不給飯吃等手段，造成體表多處損傷，且未及時送醫救治。

▲生母和男友還威脅說要報復 。（圖／翻攝自風聞社區）

更令人大跌眼鏡的是，當外婆要報警揭露此事時，女兒阿秀竟然傳來簡訊威脅，「我不知道是誰在用我女兒的微信給我發消息，意思說如果被判刑，將來要拉墊背的……。」暗示如果自己入獄，出獄後要找人進行報復。不過外婆還是果斷堅持報警，阿秀和陳男隨即被警方逮捕。

據悉，樂樂的生父是一名貨車司機，與阿秀2018年12月離婚，考慮到上學、住房等問題，樂樂交給前妻撫養，在得知女兒受傷後也立刻放下工作趕回女兒身邊。他也回憶起，之前在與樂樂視訊通話時，發現她打了石膏，詢問其卻說是自己摔倒，他便沒多在意，在與陳男居住的3個月時間裡，樂樂沒有向自己發出任何求救訊號。

一直到事發，他們才知道樂樂曾受到過母親和陳男的威脅。陳男稱自己是「世界大王」，恐嚇樂樂如果將被打告知別人，「全家都得死。」

▲醫院診斷。（圖／翻攝自風聞社區）

10月16日，外婆帶樂樂去複查，被告知孩子的股骨頭有可能壞死，如果壞死則需要更換，要等孩子成年以後才能手術，後續治療費用無法確切估計。此外，女童唇尖被燒壞，已經毀容難以恢復，治療費用很高。

樂樂的頭上因為燒燙傷還患上皮囊炎，一部分頭髮已經不再生長，康復手術也得成年後才能做，她的手臂也因骨折而被釘上鋼釘，需要繼續觀察修復情況決定是否進行後續手術，早前骨折未及時就醫「長死」的部位，還需打斷重新治療。

樂樂的遭遇傳出後引起全網憤慨，紛紛要求嚴懲兇手，「必須嚴懲兇手，親媽都這麽狠心」、「難以想像，孩子是怎麼一天天熬過來的」、「 社會上還有這樣的媽媽嗎？真讓人心痛」、「母親更可恨」。