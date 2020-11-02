童遭「餵發霉蛋糕、壓頭嗆水」虐7年　安親班師喊冤：我很愛他

記者羅志華／台北報導

北市知名連鎖補習班南海分校，於2015年爆出虐童7年醜聞後解除加盟，前負責人林漢凌，遭控對受害男童餵發霉蛋糕、酸掉的牛奶、罰半蹲好幾小時、壓頭進水，更當眾體罰「桂河大橋」；北院2日開庭，林漢凌否認犯罪，不僅稱遭離職員工抹黑，更當庭對受害男童父親喊話，「我真的很喜歡男童」，本案將於12月28日宣判。

本案被告之一、曾任職補習班的金姓女子表示，由於林漢凌相當強勢，她任職期間為了生活不敢違抗，只能聽從指令虐童，期間多次因內心煎熬請辭，卻屢遭挽留，直到2011年間才崩潰離職；她在庭上哽咽表示，認罪是希望還原真相，也已和家長和解，對過去的一切很抱歉，並當庭向男童父親鞠躬道歉。

▲補習班負責人林漢凌否認犯罪，除喊冤被抹黑外，更當庭和男童父親喊話「我很喜歡男童」 。（圖／記者羅志華攝）

林漢凌表示，金女在案件調查時都否認，和對方和解後，卻又翻供坦承犯行反咬她，認為金女和家屬也許有甚麼利益交換，才會對她抹黑；林女律師更質疑，金女向台大醫院公益捐，醫院報告指男童的心理創傷，與在校受虐有因果 關係，兩者間恐有「利害關係」。

但金女律師反駁，指捐款時間與醫院鑑定時間差很遠，且台大也不知情，法官對此主張也相當不以為然，認為林女律師影射醫師、醫院，受「利害關係」做出鑑定報告，是很嚴重的指控，若無相當根據，應謹言慎行。

林女律師表示，南海分校經營多年，期間2000多位學生，僅憑受害男童一人指控，就將補習班看做「惡魔島」相當不公平，而男童家長2011年時上台稱讚補習班，之後也讓兒子續讀，不明白幾年後竟控訴虐童，且台大的報告中，男童說父親會打他，更說「最害怕的是爸爸」，認為並沒有足夠的證據，能說明男童是在校受傷。

▲男童父親對兒子很抱歉，在心理治療下，才慢慢修復親子關係。（圖／記者羅志華攝）

林女則大聲喊冤，稱金女受雇8年間，通勤路上有很多補習班，她真受不了大可換工作，且她管理教育工作，強勢要求是應該的，醜聞爆發後，她在家長向議員、記者抹黑，以及離職員工挾怨報復下，心灰意冷解散補習班，讓剩下160位學生被迫轉校外，自己的小孩原本想當老師，看她這樣也打消念頭。

林女表示，會當老師的，沒人不愛小孩，她不僅曾帶男童回家照顧，自己也有3個小孩，而當她被報導成「魔鬼園長」時，孩子看到都嚇哭了，讓她這老師當得很無奈，並當庭向男童父親喊話，「我真的很喜歡男童，不知你們幹嘛這樣抹黑」。

檢察官認為，林女始終否認犯罪，更把男童傷勢推給父親體罰，建請法官從重判處5年徒刑，至於同樣不認罪的劉姓前導師，以及認罪並已和家屬和解的金女，則依法處理，本案將於12月28日宣判。

男童父親受訪表示，兒子現在想到曾經受虐，情緒仍有些激動，更曾懷疑是不是父母不愛他，才將他送到補習班，親子間的關係，在醫院的幫助下，才終於慢慢修復，至於兒子怕爸爸的部分，男童父親坦承，是有教訓過兒子，但都會告訴他原因，主要是希望他不再犯，並不是發洩情緒；男童父親回憶，10多名家長在他們提告前，對補習班投訴時，討論到「被虐最慘」的那位輾轉找上他，他才知道兒子悲慘的童年，這也是幾年後才提告的原因。

我沒有遲到，是時間遲到了！

