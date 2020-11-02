　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

童遭「餵發霉蛋糕、壓頭嗆水」虐7年　安親班師喊冤：我很愛他

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者羅志華／台北報導

北市知名連鎖補習班南海分校，於2015年爆出虐童7年醜聞後解除加盟，前負責人林漢凌，遭控對受害男童餵發霉蛋糕、酸掉的牛奶、罰半蹲好幾小時、壓頭進水，更當眾體罰「桂河大橋」；北院2日開庭，林漢凌否認犯罪，不僅稱遭離職員工抹黑，更當庭對受害男童父親喊話，「我真的很喜歡男童」，本案將於12月28日宣判。

本案被告之一、曾任職補習班的金姓女子表示，由於林漢凌相當強勢，她任職期間為了生活不敢違抗，只能聽從指令虐童，期間多次因內心煎熬請辭，卻屢遭挽留，直到2011年間才崩潰離職；她在庭上哽咽表示，認罪是希望還原真相，也已和家長和解，對過去的一切很抱歉，並當庭向男童父親鞠躬道歉。

▲快樂瑪麗安虐童案，負責人林漢凌、受害梁童父親 。（圖／記者羅志華攝）

▲補習班負責人林漢凌否認犯罪，除喊冤被抹黑外，更當庭和男童父親喊話「我很喜歡男童」 。（圖／記者羅志華攝）

林漢凌表示，金女在案件調查時都否認，和對方和解後，卻又翻供坦承犯行反咬她，認為金女和家屬也許有甚麼利益交換，才會對她抹黑；林女律師更質疑，金女向台大醫院公益捐，醫院報告指男童的心理創傷，與在校受虐有因果 關係，兩者間恐有「利害關係」。

但金女律師反駁，指捐款時間與醫院鑑定時間差很遠，且台大也不知情，法官對此主張也相當不以為然，認為林女律師影射醫師、醫院，受「利害關係」做出鑑定報告，是很嚴重的指控，若無相當根據，應謹言慎行。

林女律師表示，南海分校經營多年，期間2000多位學生，僅憑受害男童一人指控，就將補習班看做「惡魔島」相當不公平，而男童家長2011年時上台稱讚補習班，之後也讓兒子續讀，不明白幾年後竟控訴虐童，且台大的報告中，男童說父親會打他，更說「最害怕的是爸爸」，認為並沒有足夠的證據，能說明男童是在校受傷。

▲快樂瑪麗安虐童案，負責人林漢凌、受害梁童父親 。（圖／記者羅志華攝）

▲男童父親對兒子很抱歉，在心理治療下，才慢慢修復親子關係。（圖／記者羅志華攝）

林女則大聲喊冤，稱金女受雇8年間，通勤路上有很多補習班，她真受不了大可換工作，且她管理教育工作，強勢要求是應該的，醜聞爆發後，她在家長向議員、記者抹黑，以及離職員工挾怨報復下，心灰意冷解散補習班，讓剩下160位學生被迫轉校外，自己的小孩原本想當老師，看她這樣也打消念頭。

林女表示，會當老師的，沒人不愛小孩，她不僅曾帶男童回家照顧，自己也有3個小孩，而當她被報導成「魔鬼園長」時，孩子看到都嚇哭了，讓她這老師當得很無奈，並當庭向男童父親喊話，「我真的很喜歡男童，不知你們幹嘛這樣抹黑」。

檢察官認為，林女始終否認犯罪，更把男童傷勢推給父親體罰，建請法官從重判處5年徒刑，至於同樣不認罪的劉姓前導師，以及認罪並已和家屬和解的金女，則依法處理，本案將於12月28日宣判。

男童父親受訪表示，兒子現在想到曾經受虐，情緒仍有些激動，更曾懷疑是不是父母不愛他，才將他送到補習班，親子間的關係，在醫院的幫助下，才終於慢慢修復，至於兒子怕爸爸的部分，男童父親坦承，是有教訓過兒子，但都會告訴他原因，主要是希望他不再犯，並不是發洩情緒；男童父親回憶，10多名家長在他們提告前，對補習班投訴時，討論到「被虐最慘」的那位輾轉找上他，他才知道兒子悲慘的童年，這也是幾年後才提告的原因。

我沒有遲到，是時間遲到了！
 

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
腰部以上全是胸！　女星「爆乳泡湯」網看傻：完全忘記劇情
快訊／土城中油瓦斯站漏氣！　員工疏散封鎖周邊道路
父母到棄屍地招魂　媽媽痛哭：女兒，我們回家
快訊／LINE大當機！傳照片影片「進度條跑一半卡死」
快訊／才當房仲幾天　成大電機博士生自殺身亡
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

當營隊小隊輔燦笑留影！遇害女大生曾分享：台灣是一個安全的社會

發現桶屍「衰半年」道士向家屬討紅包　廖大乙霸氣喊：我包！

快訊／朝陽科大大貨車「墜5m山坡」！駕駛慘卡車頭　命危搶救中

比安非他命毒4倍！新興毒品MMA致死率高　全台扣8千包

高壓水砲+最高航速83公里　海巡35噸級巡防艇扺蘇澳

見她不良於行假好心　男背進電梯竟「壁咚」襲胸摸臀下場曝

彰化139降速照衝！騎士目擊重機猛飆　竟「放手鼓掌」…超扯畫面曝

安妮前經紀人騙投資《玖壹壹》、韓團演唱會詐400萬　下場出爐

彰化小王遭勒殺裝桶16年　道士：才要碰桶就自動倒下

快訊／土城中油瓦斯站漏氣　封鎖大安路雙向300公尺

長榮女大生雙親晚間抵台！ 媽媽痛哭失聲「直奔高雄認屍」

回憶殺！楊丞琳揪吳宗憲.阿雅重現《我猜》　「4 in Love再合體」蔣小花.寶茱姐神還原

兒性侵殺人…爸悲喊：很見笑　女大生父母抵台後「想當面道歉」

蛋炒飯吐槽哥到朋友餐廳上班！　嗆「花生都怕當啥男人」顧客傻眼

無視號誌！台中「8機車連闖紅燈」　駕駛停等看傻眼：自己好像異類

40片雞排一次煎！金黃外皮肉超嫩 搭配「大鍋現炒」鐵板麵淋特調醬汁

馬國女大生慘遭隨機性侵殺害！　母心碎喊：我只要我的女兒回來

他帶師姐顯場燒紙錢「衣服都穿了」 女大生母見直播崩潰：爸媽都愛妳

李國毅否認「家事顯赫」：我怕被綁架！　梁以辰取消關注連晨翔「怕沒有人追」

女遛狗不牽繩！新住民兒被追嚇　討道歉反被嗆「大陸人就是要錢」

當營隊小隊輔燦笑留影！遇害女大生曾分享：台灣是一個安全的社會

發現桶屍「衰半年」道士向家屬討紅包　廖大乙霸氣喊：我包！

快訊／朝陽科大大貨車「墜5m山坡」！駕駛慘卡車頭　命危搶救中

比安非他命毒4倍！新興毒品MMA致死率高　全台扣8千包

高壓水砲+最高航速83公里　海巡35噸級巡防艇扺蘇澳

見她不良於行假好心　男背進電梯竟「壁咚」襲胸摸臀下場曝

彰化139降速照衝！騎士目擊重機猛飆　竟「放手鼓掌」…超扯畫面曝

安妮前經紀人騙投資《玖壹壹》、韓團演唱會詐400萬　下場出爐

彰化小王遭勒殺裝桶16年　道士：才要碰桶就自動倒下

快訊／土城中油瓦斯站漏氣　封鎖大安路雙向300公尺

足甘心！羅東第三市場機車停車場　提供身障者快速通關

當營隊小隊輔燦笑留影！遇害女大生曾分享：台灣是一個安全的社會

陳以信怒批駐德代表褻瀆基督　吳釗燮力挺：他正確傳達愛無國界

發現桶屍「衰半年」道士向家屬討紅包　廖大乙霸氣喊：我包！

秋日探秘去！「北投藏4座生態公園」漫步潺潺流水及林蔭中

說好散步還不出門！　柴柴「表情漸臭」趴地怒睡：不等了

iPhone 12相機傳「綁雲端系統」！ 壞掉只能送原廠

地上發票能撿嗎？網一面倒「必撿」：中過1000元...嚴重後果曝光

不到1成「短炒客」亂市　同業重砲回應「應重罰！」

討論萊豬入校提柯文哲「不該歧視性立法」　范雲、高虹安互嗆

便利商店辣妹「逆天露雪白半球」網全嗨翻：排隊再久也願意！

社會熱門新聞

即／撞倒鐵桶竟掉出一堆人骨！老公怒殺小王

驚悚畫面曝！新莊28歲男5樓墜下「砸中經過女騎士」命危

女大生遭擄殺　男同學：早知道去載她

「你爸都沒辦法阻止你丟雞蛋」　律師下句話獲讚一針見血

弄丟項鍊！婦拿空盒索賠嗆櫃姐：妳全家死光？

女大生母認屍　跌坐地上悲喊愛女名字

即／成大電機博士生自殺身亡　才當房仲幾天

見隔床呻吟+棉被猛晃　她尷尬通知閨蜜夫

快訊／女大生被擄殺！歸仁分局長遭拔官

女大生遇害　她感慨：路用一條人命才照亮

即／女大生雙親抵台　媽媽痛哭認屍

即／女大生媽媽凌晨認屍　哭倒丈夫懷中

秀姑巒溪「人彘」男屍　他連做9天惡夢

賭場教父「加蚋慶」小三家門口遭槍擊亡　竟是外甥買凶

更多熱門

相關新聞

勒頸又摔牆！戴帽男闖女室友房虐狗

勒頸又摔牆！戴帽男闖女室友房虐狗

喪盡天良！美國31歲格里高里（Gregory Burrell）未經過許可，闖入女室友的房間內，並女室友的狗狗施暴，好在房內安裝了攝影機，把他幹壞事的過程全都錄下來了，被依虐待動物和盜竊罪起訴。雖然在美國虐待動物屬「輕罪」，頂多被判刑一年，不過一旦盜竊案成立，他恐面臨長達16年的監禁。

6歲妹變人肉菸灰缸　拔牙逼吞下

6歲妹變人肉菸灰缸　拔牙逼吞下

23歲長姊智力=小學生！暴怒下活活踩死3歲親弟

23歲長姊智力=小學生！暴怒下活活踩死3歲親弟

即／3歲女兒遭男友虐死　生母臨盆獲交保

即／3歲女兒遭男友虐死　生母臨盆獲交保

台中受虐女童獲救　見飯糰雙眼發亮

台中受虐女童獲救　見飯糰雙眼發亮

關鍵字：

安親班虐童妨害幼童發育罪

讀者迴響

發燒話題

丁小芹 地震 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

即／撞倒鐵桶竟掉出一堆人骨！老公怒殺小王

萬聖節驚悚Cosplay！國一女當街嚇哭

高鐵最正列車長罹癌！微笑上班「回家潰堤大哭」

驚悚畫面曝！新莊28歲男5樓墜下「砸中經過女騎士」命危

阿緯創業5年辛酸　千金妻淪掃地工

魏如萱彩排一半「2小孩突跑到台前」

網瘋傳月賺50萬　外送哥曝答案

外送哥連開5平台接單！網驚：月入50萬大神

女大生遭擄殺　男同學：早知道去載她

「你爸都沒辦法阻止你丟雞蛋」　律師下句話獲讚一針見血

單親媽窮到剩28元！1通電話秒變年收6億CEO

Sandy「金鐘獎盃放地上」掀戰！

弄丟項鍊！婦拿空盒索賠嗆櫃姐：妳全家死光？

30年超級颱風天鵝　毀滅性強風暴潮

潘逸安嫩妻「爆乳白紗」太犯規！　籌辦婚禮累翻：瘦到39公斤了

更多

最夯影音

更多
長榮女大生雙親晚間抵台！ 媽媽痛哭失聲「直奔高雄認屍」

長榮女大生雙親晚間抵台！ 媽媽痛哭失聲「直奔高雄認屍」
回憶殺！楊丞琳揪吳宗憲.阿雅重現《我猜》　「4 in Love再合體」蔣小花.寶茱姐神還原

回憶殺！楊丞琳揪吳宗憲.阿雅重現《我猜》　「4 in Love再合體」蔣小花.寶茱姐神還原

兒性侵殺人…爸悲喊：很見笑　女大生父母抵台後「想當面道歉」

兒性侵殺人…爸悲喊：很見笑　女大生父母抵台後「想當面道歉」

蛋炒飯吐槽哥到朋友餐廳上班！　嗆「花生都怕當啥男人」顧客傻眼

蛋炒飯吐槽哥到朋友餐廳上班！　嗆「花生都怕當啥男人」顧客傻眼

無視號誌！台中「8機車連闖紅燈」　駕駛停等看傻眼：自己好像異類

無視號誌！台中「8機車連闖紅燈」　駕駛停等看傻眼：自己好像異類

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面