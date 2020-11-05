8歲童瘦成骷髏！被親爸當「人肉菸灰缸」恐截肢...醫飆汗搶命

▲7歲男童遭親生父親虐待。（圖／翻攝自廣東電視台，下同）

記者鄭思楠／綜合報導

7歲的男孩本應該有著快樂的童年，然而小偉豪（化名）卻只能裹著厚厚的紗布，忍受著切膚的劇痛，在病床上和死神較量。日前，廣州南方醫院燒傷外科收治了一名雙手嚴重燒傷的患者，這名患者只有7歲。孩子慘淪人肉菸灰缸，雙手沒有一塊好的皮膚，肌肉嚴重感染、甚至壞死，最壞的可能是雙手要被截肢。

據《廣東電視台》報導，這名7歲的男孩叫做小偉豪，家在茂名市電白縣電城鎮，4歲之前他一直跟隨爺爺奶奶生活，但2017年被在惠州務工的父母接到了身邊。

小偉豪10月28日由於雙手嚴重燒傷，被叔叔和爺爺第一次帶到南方醫院求醫，當時醫生給出的治療方案是立即進行手術治療，但是由於擔心當時沒人照顧偉豪，也擔心醫療費用比較高，所以家人拒絕了，後來將他帶回了老家。

由於在當地治療不見好轉，小偉豪的身體情況越來越差，10月31日，他再次被叔叔和爺爺送到了廣州南方醫院，並立即住院展開救治。

南方醫科大學南方醫院燒傷科主治醫生表示，「以後孩子面臨雙手、雙前臂的部分截肢及廣泛的肌肉軟組織的感染壞死，以後就算是傷口封閉，治療好了之後，有可能孩子雙上肢的功能會存在非常大的缺陷。」

目前，小偉豪脖子上還有有幾道發黑的勒痕，身上有不少菸頭大小的舊疤痕。7歲的小男孩瘦骨嶙峋，一行行肋骨清晰可見，瘦成骷髏。孩子由於長期的飲食，包括休息都受到很嚴重的限制，現在全身機能已經是非常差的地步。

而這件事的疑兇，是他的親生父親。目前，當地警方已將男童父親控制，還在進一步調查事件中。

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