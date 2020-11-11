百齡橋下2國中屁孩玩火：看我超帥　引燃糞坑「好臭都屎味」

記者邱中岳／台北報導

有網友在臉書社團貼出一段影片，影片中幾名年約10多歲的國中生，持火把在堤防邊的籃球場揮舞，還有男同學轉火把繞圈大喊「看我，我超帥」，最後還持火把點燃一旁流動廁所的糞坑，將影片貼上IG動態被眼尖網友發現，直呼「誰家的？」

有網友在臉書社團《我是社子人》貼出一段影片，影片中2名年約10多歲的國中生，身穿不同學校的制服在河堤邊，其中1人拿火柱借火，瞬間2個人在河堤邊的籃球場玩起火來，其中一人還說「看我，我超帥」，拿著火柱繞圈圈揮舞。

▲國中生在堤防下玩火，還持火柱繞圈大喊「看我，我超帥」。（圖／畫面翻攝臉書《我是社子人》）

最後影片中還拍下，一群人在旁邊流動廁所的「糞坑」內點火，其中1人受不了氣味直呼「燒屎，好臭都是屎味」，最後還將手機伸進疑似糞坑的洞內拍攝火光，國中生疑似將影片貼上IG，也被網友轉載至臉書社團。

▲國中生還持火把朝糞坑點火，還在旁邊嘻笑「燒屎」。（圖／畫面翻攝臉書《我是社子人》）

警方獲悉後表示，案發地點疑為百齡橋下，歸屬士林分局轄區，認為燒流動廁所糞坑，如果造成損害，恐會涉及毀損罪嫌，另玩火把也觸犯公共危險罪，目前也在查證相關影像釐清涉案人等。

有網友則表示，「誰家的屁孩快領走」，還有網友說「可以通知學校嗎？」，也有網友指出「他們損毀掃把、流動廁所，所以我也不知道哪個管轄範圍，會不會是社子清潔隊？主要是受害單位提出才有效」。

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