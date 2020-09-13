兒子安靜收作業！媽欣慰一看「燒起來了」2團火球　網曝鄰居悲劇

▲兒子偷玩打火機燒掉紅蔥頭。（圖／翻攝自爆怨公社）



記者黃可昀／綜合報導

孩子安靜下來別以為就是好事！一名媽媽抱怨，兒子今天早上自動自發地去收拾作業，而且整個過程非常安靜，都沒有來吵爸媽，本來還以為孩子變乖了，結果去廚房一看發現「火已經燒起來了」，她嚇到趕快撲滅火球，「幸好沒有釀成大禍！」

原PO在臉書社團「爆怨公社」表示，她原本以為兒子自己乖乖地收作業，欣慰地走去廚房拿早餐準備出門，結果突然發現2袋紅蔥頭變成火球，兒子一邊嚎啕大哭一邊往外衝，她當下第一反應就是趕快撲滅火勢，「事後馬上檢查小孩全身，沒有燒燙傷，不幸中的大幸」，原來起火原因是兒子自己躲在廚房偷玩打火機，不小心引燃旁邊的紅蔥頭，整袋燒到破洞、焦黑，「小孩安靜真的完全沒有好事！」

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▲必須嚴格教導孩子不可玩火。（圖／翻攝自爆怨公社）



網友紛紛回應，重點不在燒掉的紅蔥頭，而是該教育孩子玩火的嚴重性，否則再犯可能就沒那麼幸運，「打火機跟刀械類還是放在小孩拿不到的地方比較好，還有幫這些蔥頭QQ」、「危害到生命安全的我會直接開扁，現在玩打火機以後不就玩瓦斯爐」、「認識的朋友家鄰居，就是因為小孩玩火，結果三個小孩...。」

此外，燒掉的那袋紅蔥頭也引發討論，不少人以為那是現今正貴的蒜頭，忍不住感到心痛惋惜，但原PO解釋，那是價格比較便宜的紅蔥頭，網友們先別擔心，「看圖我還以為是蒜頭很貴的文章」、「不懂別裝懂 那是紅蔥頭啦」、「我以為土豪在燒蒜頭」。