清大緬懷劉炯朗「笑語如珠」　家屬設追思網站供各界悼念

▲清華大學緬懷前校長劉炯朗。（圖／翻攝國立清華大學臉書）



記者許展溢／台北報導

清華大學前校長劉炯朗11月7日逝世，享壽86歲，過去擔任晶圓代工廠聯電等多家企業董事職務。清華大學今（9日）下午指出，噩耗傳來，師生都非常悲痛，劉炯朗生前與家屬決定，不會有俗世的各種儀式，但家屬會設立追思網站，學生故舊與所有希望表達哀思的朋友皆可在線上悼念留言。

清大提到劉炯朗1998年放棄美國國籍，出任清華大學第二任遴選校長，4年任內以其睿智、親和的領導風格，提昇清華聲譽，獲企業捐助推動台積館、旺宏館等校園建設。劉炯朗最早倡議清華與交通、陽明、中央大學四校共組「台灣聯合大學系統」，促進四校資源共享、師生交流。他任內並成立科技法律研究所、科技管理研究所、計量財務金融系，並籌設科技管理學院。2002年卸下校長一職後，仍任教於資工系，並時時關心學校發展。自2006年起每年擔任校務發展諮詢委員，提供建言。原訂今年12月舉行的校務發展諮詢委員會，劉炯朗也同意出席指導，只可惜再也等不到他的身影。



清大緬懷劉炯朗待人親切、笑語如珠，深受學生愛戴，退休後主持廣播節目「我愛談天你愛笑」，內容輕鬆活潑、發人深省，展現長者的智慧。近年學校推動跨領域，他是現身說法者。在他心中，甚至沒有領域之分，根本毋須跨越。他常說「一法通，萬法通」，數學與詩詞也有相通之處。



清大指出，劉炯朗家屬感謝各界關心，表示後續相關事宜及生活上都有親近的朋友、家庭妥善協助，請勿掛念，這段時間請容許家屬需要多一些的平靜與隱私。學校也將完全尊重配合家屬意願。劉炯朗生前與家屬決定，不會有俗世的各種儀式，家屬設立追思網站，學生故舊與所有希望表達哀思的朋友皆可在線上悼念留言。