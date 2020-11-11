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南韓3000噸飛彈潛艦「安武號」下水　命名取自抗日英雄

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▲▼南韓3000噸飛彈潛艦「安武號」下水，南韓國防部長徐旭在儀式中致詞。（圖／翻攝自대한민국 해군 Republic Of Korea Navy）

▲南韓3000噸飛彈潛艦「安武號」下水，可以攜帶6枚潛射彈道飛彈。（圖／翻攝自대한민국 해군 Republic Of Korea Navy）

記者林彥臣／綜合報導

南韓海軍最新的潛射飛彈潛艦「島山安昌浩級」潛艦「安武號」，10日在東南部城市巨濟市舉行下水儀式，這艘潛艦排水量重達3000噸，可以攜帶6枚潛射彈道飛彈，「安武號」的命名，則是取自南韓抗日英雄安武之名。

根據《韓聯社》報導，「安武號」是一艘南韓國造柴電動力潛艦，主要由大宇造船海洋工程承造，相關計畫於2007年啟動，總預算高達27.7億美元，將在2023年之前以自有技術打造三艘3000噸級潛艦，安武號是其中的第二艘。

「安武號」長83.3公尺、寬9.6公尺，可以搭載50名左右的人員，可以在水下潛航20天，預計將在2022年12月交付海軍，2024年1月正式部署。目前，南韓擁有9艘1200噸級潛艇和9艘1800噸級潛艇。

▲▼南韓3000噸飛彈潛艦「安武號」下水，南韓國防部長徐旭在儀式中致詞。（圖／翻攝自대한민국 해군 Republic Of Korea Navy）

▲南韓國防部長徐旭在儀式中致詞。（圖／翻攝自대한민국 해군 Republic Of Korea Navy）

南韓國防部長徐旭致詞中表示，「歷史告訴我們，和平不會平白無故得來，應該要依靠我們自己展現強大的力量，才能保證不會受到外敵侵犯，我確信安武號一定會為朝鮮半島，乃至於全世界的和平做出貢獻」。

安武是一位在1920年代的抗日志士，率領獨立軍對抗日本帝國的統治，參加過青山里、鳳梧洞等多場戰役，1924年在戰爭中遭遇埋伏受傷被俘，並在同一年壯烈犧牲。

據信，南韓的假想敵北韓，擁有70艘潛艦，但是大多數已經過時，不適合在遠離近海的海域航行。

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