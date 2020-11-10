棕熊母子登上「俄羅斯潛艦」甲板慘遭射殺　海軍冷淡回應

▲棕熊母子登上俄羅斯潛艦甲板。（圖／翻攝自YouTube／kamchat100）

記者林彥臣／綜合報導

一段棕熊母子登上俄羅斯潛艦甲板慘遭海軍人員射殺的影片，在社群平台上廣泛流傳並且引發了各國網友的眾怒，雖然俄軍也因此不得不關注這個問題，但是對此只是冷淡的解釋，「我們別無選擇」。

根據BBC報導，相關影片在11月8日開始流傳，但具體的事發時間不明，地點位在遠東地區的堪察加半島（Kamchatka Peninsula）維留琴斯克海軍基地（Vilyuchinsk base），海軍方面人員有雇用一位「狩獵教練」負責消滅野生動物。

▲棕熊遭到射殺落海。（圖／翻攝自YouTube／kamchat100）



影片中只見一對棕熊母子游泳登上了潛艦甲板，然後槍聲搶起，一頭熊就這樣落入海中。影片中的其中一名男子還說，如果將這些動物趕走，牠們會襲擊村莊。

影片曝光之後，引來各界的關注，痛斥俄羅斯海軍不必要的殘忍行為。

這起事件也引發了俄羅斯海軍高層的注意，並且證實事件發生地點就在維留琴斯克海軍基地，但是這對棕熊母子爬上潛艦甲板對艦員與當地民眾造成威脅「我們別無選擇」。

堪察加半島上約有24,000隻熊，在當地的海灘上經常可以看到牠們。有環保主義者認為，氣候變遷應該是主要的罪魁禍首，迫使棕熊無法在內陸生存，必須要跑到沿海才能覓食。

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