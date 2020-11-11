　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台中500棵木瓜遭詭斷頭！損失至少50萬…24歲孝子到果園哭了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼台中500棵木瓜遭詭斷頭！損失至少50萬…24歲孝子到果園哭了。（圖／翻攝劉胤揚臉書）

▲劉姓果農的心血被人惡意破壞。（圖／翻攝劉胤揚臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台中東勢一名24歲劉姓果農，為了家計辛苦栽種500棵木瓜樹，眼看收成時間快到，近日卻被神秘人一一砍斷木瓜果實的蒂頭，讓他的心血付之一匱。一想到罹癌的父親及生病的弟弟，劉男悲從中來，希望社會大眾可以幫忙，「如果有目擊的朋友請幫幫忙！與我聯繫，謝謝大家！」

「真的很難過！」劉男表示，他1年前從長滿雜的7分半荒地開始整地，獨自測量間距、挖溝、種植、撒肥、澆水，每天細心照顧，直到近期看著原本矮矮的木瓜樹好不容易長的很高大，心中滿滿都是成就感。

但是，他9日和女友出去時，突然接到爸爸的電話，得知木瓜園被人惡意破壞，嚇得他立刻衝回果園，只看到滿地的木瓜、滿地的心血毀於一旦，「很多木瓜都還是會再長大的青木瓜！我們馬上去警察局報案。」

▲▼台中500棵木瓜遭詭斷頭！損失至少50萬…24歲孝子到果園哭了。（圖／翻攝劉胤揚臉書）

▲劉男此次至少損失50萬元，家中經濟陷入苦境。（圖／翻攝劉胤揚臉書）

劉男仔細研究發現，他放在木瓜樹下的鐮刀被人放置在籃子上，且一般人洩憤頂多是胡亂砍，但這次事件卻是一個一個將木瓜切下，「我園裡有五百多棵木瓜樹，他幾乎都尋過一遍。他是很冷靜的在做這件事的！想起來真的會讓人害怕也讓我難過…」

劉男痛心地說，他的爸爸罹癌，弟弟3年前出車禍導致腦部重創，現在只能依靠輪椅行動，媽媽則負責照顧爸爸跟弟弟，因此家中的經濟重任都得依靠他以及木瓜園，「卻在最關鍵的時候遇到這種事情！！真的不知道要怎麼辦…」

劉男表示，他的果園在往谷關方向的龍安橋前路旁的木瓜園，事發時間應該是8日至9日期間，希望網友若看到，都可以跟他聯繫。

茅埔派出所證實確有此事，表示附近只有河川局架設的監視器，將行文給主管單位，追查破壞果園的犯人，若有任何訊息都可以跟警方聯繫。

►現省一半！innisfree綠茶精華＋化妝水千元有找

►衛生紙1串1元！　東森購物雙11剁手攻略曝

ET快訊
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中500棵木瓜遭詭斷頭！損失至少50萬…24歲孝子到果園哭了

五股大爆炸賠償案　更審改判桃園消防局國賠1059萬

快訊／故障臨停內車道！女駕駛高速追撞「180度翻覆」...意識清楚送醫

砂石車「後車斗離奇彈起」慘卡地下道！　嘉義騎士看傻

快訊／國6自撞護欄！男駕駛下車「裸體折返跑」

板橋女騎士闖紅燈！行人遭撞飛「頭重擊路面」...送醫後腦震盪失憶

上班第二天疑「手滑」！台中鋼筋工人墜3樓死亡　調查出爐

基隆海巡署下士開車擦撞機車！騎士遭撞倒地　送醫不治

雲林男駕駛闖紅燈！高職生下課被撞飛20m　救護人員：嘴不斷滲血

百齡橋下驚見裸女　「斷片前只記得他」男挨告性侵喊冤

禾浩辰「人生第一次告白」獻給她　郭書瑤自認「心機重」：勾引別人反主動！

陶晶瑩自爆：老公看到我的肉體就瘋了　不好意思網購「性愛玩具」原因曝光

孝順女警下班枉遭2車「輾爆頭亡」母親哭到癱軟：我沒有做壞事...

周深《如果你也聽說》展絕美高音！　浪漫告白：所有的痛苦都讓我來承受吧

女騎士「靠右騎路肩」竟挨罰600　民眾怨：車道被佔滿根本無法騎

《START-UP》秀智主動親了南柱赫　金宣虎吃醋求表現..比出那根手指!

清秀妹中壢街頭乞討...2hrs零進帳 社工無奈喊話辛酸爸：別再給她錢

百年打鐵舖！傳統火爐千度鍛造 師傅細心敲打：很少能難得倒我

客車國道追撞！小黃乘客受驚嚇　肇事男濺血遭嗆還回：大聲什麼

吱吱左手擲遠直逼男生...對手要求驗尿　阿倉遭邱宇辰胯下爆頭「我不甘願」

台中500棵木瓜遭詭斷頭！損失至少50萬…24歲孝子到果園哭了

五股大爆炸賠償案　更審改判桃園消防局國賠1059萬

快訊／故障臨停內車道！女駕駛高速追撞「180度翻覆」...意識清楚送醫

砂石車「後車斗離奇彈起」慘卡地下道！　嘉義騎士看傻

快訊／國6自撞護欄！男駕駛下車「裸體折返跑」

板橋女騎士闖紅燈！行人遭撞飛「頭重擊路面」...送醫後腦震盪失憶

上班第二天疑「手滑」！台中鋼筋工人墜3樓死亡　調查出爐

基隆海巡署下士開車擦撞機車！騎士遭撞倒地　送醫不治

雲林男駕駛闖紅燈！高職生下課被撞飛20m　救護人員：嘴不斷滲血

百齡橋下驚見裸女　「斷片前只記得他」男挨告性侵喊冤

快訊／全新Macbook Air售價出爐　只要888美元起

快訊／「One More Thing」！　Apple本年壓軸主角＿MacBook正式登場

快訊／蘋果第三次發表會登場　庫克揭曉全新Macbook真面目

北漂做「低薪工作」的意義是什麼？　網嘆：人人都有「台北夢」

聯發科推第三代5G新晶片天璣700　鎖定大眾市場

台中500棵木瓜遭詭斷頭！損失至少50萬…24歲孝子到果園哭了

聯發科推2款量身打造Chromebook晶片組　最快明年Q2上市

15家金控獲利一次看！富邦金穩居業界之冠　國泰金緊追

5歲小女孩放學不幸「仆街」　狗吃屎慘變真的吃狗屎！

京東商城雙11賣爆！銷售額突破2000億　華為手機成長100％

台鐵最狂常客！一驗票就心絞痛 救護人員到場一驚：怎麼又是她

社會熱門新聞

醫院下班被擄走！新北男性侵她…5人圍觀錄影

獨／直擊中壢清秀妹乞討2hrs零進帳

女警遭輾斃　媽媽哭到腿軟：心肝寶貝啊

即／女騎士自摔撞1500萬法拉利　維修費90萬起跳

快訊／故障臨停內車道！女駕駛追撞「180度翻覆」

嘉義砂石車卡地下道！後車斗自動彈起

快訊／國6自撞護欄！男駕駛下車「裸體折返跑」

女警倒地40秒後遭2車輾斃畫面曝　5大1小目睹嚇壞

5樓打到1樓成人肉沙包　她求饒還被嗆「妳活該」

百齡橋驚見裸女　「斷片前只記得他」

不倫公公！拉媳婦進房：幫我生小孩

五股大爆炸　判桃園消防局國賠1059萬

女騎士闖紅燈撞飛行人！男子腦震盪失憶

直播主廢棄醫院探險　驚見上吊屍「半身分離」

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

醫院下班被擄走！新北男性侵她…5人圍觀錄影

32歲妻帶兒女走絕路！他提4份早餐進門目睹癱軟

獨／直擊中壢清秀妹乞討2hrs零進帳

連生14子！她終於迎來寶貝女兒誕生

女團成員私聯男粉　騙走125萬秒換掉電話！

女星穿太低胸走光！節目播出「整集都是小草莓」

價值630萬！女友弟把49張遊戲王卡「丟魚缸泡水」全毀

女警遭輾斃　媽媽哭到腿軟：心肝寶貝啊

預告下周有結果　川普：我們會贏

LINE免費貼圖快下載　七種款式完成任務即送

玖壹壹春風爆動手術開刀！　經紀公司證實了

即／女騎士自摔撞1500萬法拉利　維修費90萬起跳

孫生被爆「亂碰女Coser身體」耍大牌！他氣炸暴走

創造營4徵選驚見全黑潮男　竟是棒棒堂底迪

快訊／故障臨停內車道！女駕駛追撞「180度翻覆」

更多

最夯影音

更多
禾浩辰「人生第一次告白」獻給她　郭書瑤自認「心機重」：勾引別人反主動！

禾浩辰「人生第一次告白」獻給她　郭書瑤自認「心機重」：勾引別人反主動！
陶晶瑩自爆：老公看到我的肉體就瘋了　不好意思網購「性愛玩具」原因曝光

陶晶瑩自爆：老公看到我的肉體就瘋了　不好意思網購「性愛玩具」原因曝光

孝順女警下班枉遭2車「輾爆頭亡」母親哭到癱軟：我沒有做壞事...

孝順女警下班枉遭2車「輾爆頭亡」母親哭到癱軟：我沒有做壞事...

周深《如果你也聽說》展絕美高音！　浪漫告白：所有的痛苦都讓我來承受吧

周深《如果你也聽說》展絕美高音！　浪漫告白：所有的痛苦都讓我來承受吧

女騎士「靠右騎路肩」竟挨罰600　民眾怨：車道被佔滿根本無法騎

女騎士「靠右騎路肩」竟挨罰600　民眾怨：車道被佔滿根本無法騎

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城雙11開跑！

寵物雲商城雙11開跑！

全館通通免運！11/10晚上6時起還有毛孩好物買一送一！快把握機會搶便宜！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面