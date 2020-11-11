台中500棵木瓜遭詭斷頭！損失至少50萬…24歲孝子到果園哭了

▲劉姓果農的心血被人惡意破壞。（圖／翻攝劉胤揚臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台中東勢一名24歲劉姓果農，為了家計辛苦栽種500棵木瓜樹，眼看收成時間快到，近日卻被神秘人一一砍斷木瓜果實的蒂頭，讓他的心血付之一匱。一想到罹癌的父親及生病的弟弟，劉男悲從中來，希望社會大眾可以幫忙，「如果有目擊的朋友請幫幫忙！與我聯繫，謝謝大家！」

「真的很難過！」劉男表示，他1年前從長滿雜的7分半荒地開始整地，獨自測量間距、挖溝、種植、撒肥、澆水，每天細心照顧，直到近期看著原本矮矮的木瓜樹好不容易長的很高大，心中滿滿都是成就感。

但是，他9日和女友出去時，突然接到爸爸的電話，得知木瓜園被人惡意破壞，嚇得他立刻衝回果園，只看到滿地的木瓜、滿地的心血毀於一旦，「很多木瓜都還是會再長大的青木瓜！我們馬上去警察局報案。」

▲劉男此次至少損失50萬元，家中經濟陷入苦境。（圖／翻攝劉胤揚臉書）



劉男仔細研究發現，他放在木瓜樹下的鐮刀被人放置在籃子上，且一般人洩憤頂多是胡亂砍，但這次事件卻是一個一個將木瓜切下，「我園裡有五百多棵木瓜樹，他幾乎都尋過一遍。他是很冷靜的在做這件事的！想起來真的會讓人害怕也讓我難過…」

劉男痛心地說，他的爸爸罹癌，弟弟3年前出車禍導致腦部重創，現在只能依靠輪椅行動，媽媽則負責照顧爸爸跟弟弟，因此家中的經濟重任都得依靠他以及木瓜園，「卻在最關鍵的時候遇到這種事情！！真的不知道要怎麼辦…」

劉男表示，他的果園在往谷關方向的龍安橋前路旁的木瓜園，事發時間應該是8日至9日期間，希望網友若看到，都可以跟他聯繫。

茅埔派出所證實確有此事，表示附近只有河川局架設的監視器，將行文給主管單位，追查破壞果園的犯人，若有任何訊息都可以跟警方聯繫。

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