婦買菜突「眼前一片黑」　警消CPR搶命...子訝異：媽很健康

▲7旬老婦前往市場買菜，突然昏倒路邊，救護人員到場後施以CPR急救，由警車開道送醫。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗市1名70歲老婦，9日上午獨自前往市場購物，不明原因突然暈到，意識不清，民眾見狀大吃一驚，立即打電話請警方前往協助。員警獲報後火速趕往現場，見該老婦臉色鐵青倒臥在地，情況緊急，立刻聯繫救護人員到場並施以CPR急救，沿途協助救護車開道火速送往醫院治療，縮短救醫的時間，完成救人任務。

苗栗分局表示，南苗派出所警員黃政喆、徐明彤9日上午9時40分接獲民眾報案稱，有1名老婦人在苗栗市南苗市場1間店面前突然暈倒，意識不清，員警到場後立即聯繫救護人員馳赴現場，趕緊以CPR急救後，並由警方協助在最短時間內護送醫急救，所幸該老婦經醫師搶救後生命跡象恢復穩定。

▲老婦突然昏倒臉色鐵青，也把旁邊買菜的民眾嚇了一大跳。（圖／記者黃孟珍翻攝）

其兒子向警方表示，母親本身沒有疾病史，近來也未告知家人身體有任何不適，怎知一早說要到市場買菜，沒想到會突然昏倒，還好急救後逐漸恢復意識，其頓時卸下心中的擔憂，也感謝警方與救護人員及時到場救援，並在短時間內將母親送達醫院，否則後果不堪設想。

苗栗警察分局分局長楊贊鈞也呼籲，民眾平時要隨時注意家中成員身體狀況；如有發現有人身體不適路倒需要緊急就醫時，務必保持冷靜，不要慌張，可以立即撥打「119」請救護車前往協助就醫，必要時警方也會派員前往協助。

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