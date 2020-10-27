獨居婦跌倒爬不起來「大喊救命」　警破門送醫

▲警方破門後發現老婦倒臥在浴室內，所幸送醫後已無大礙。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗市1名72歲的巫姓老婦，26日下午4時許，獨自一人在家洗澡後，地板濕滑不慎跌倒，因老嫗年事已高，手腳無力站立，無法向外求救，只好大聲向外呼喊救命，鄰居聽聞後立即報警求援，警方破門進入後趕緊將老婦送醫，及時挽救一命。

苗栗分局表示，警員謝定寬、蔣坤宏接獲民眾報案稱，有老婦在浴室受困，需要警方協助。員警獲速到場後，發現該屋大門深鎖，當機立斷立即聯繫119消防隊到場破門進入後，於浴室內發現老婦倒臥在地上，表情十分痛苦，後由救護人員到場初步治療後，由警方幫忙協助在最短時間內護送至醫院治療，經醫院治療後生命跡象穩定。

▲老婦送醫救治後，目前已無大礙，頻頻向救護人員表達感謝之意。（圖／記者黃孟珍翻攝）

老婦兒子經聯繫到醫院見母親身體安全無虞，頓時卸下心中的擔憂，頻頻向員警、消防及救護人員致謝，也對警方救援的高效率表示感佩。

苗栗警察分局分局長楊贊鈞表示，為民服務工作本是警察職責之所在，員警只是本著同理心、視民如親、積極熱忱的態度，阻止憾事發生。

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