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快訊／女山友爬嘉明湖「300公尺倒地」　搶救30分鐘不治

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▲▼嘉明湖女山友昏倒送醫不治。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲嘉明湖女山友昏倒送醫不治。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲、林彥臣／台東報導

一名60歲的王姓女山友跟隨登山隊爬嘉明湖，取道台東縣海端鄉戒茂斯入山口，才剛爬300公尺突然身體不適昏倒，台東縣消防局獲報，出動利稻消防分隊及關山高救護隊前往救援，並同步由局內救災救護指揮中心教導隨隊山友實施CPR，隨後緊急送往關山慈濟醫院急救，送醫後搶救30分鐘宣告不治。

台東縣消防局救災救護指揮中心指出，8日13時17分接獲民眾報案，稱一行9人，至台東縣海端鄉戒茂斯入山口，剛上登約300公尺處，其中一王姓女山友、年約60歲、身體不適突然倒地不起、意識昏迷，遂立即派遣轄內利稻分隊及關山高級救護隊同仁駕救護車前往搶救，因利稻消防隊抵達現場車程約需20分鐘，救災救護指揮中心值勤員同步於線上指導其身旁友人操作CPR。

台東林管處同時間派遣米亞桑山屋管理員攜帶AED前往，經AED監測後不建議電擊，後續巧遇天馬登山社協作，與利稻分隊救護人員一同將患者帶往入山口，交由關山高級救護隊同仁實施高級救命術後，送往關山慈濟醫院。

關山消防大隊大隊長廖昱眾提醒民眾，近來天氣日夜溫差較大，地面海拔高度每上升一千公尺、氣溫驟降約六度，從事山域活動民眾請注意自身保暖禦寒衣物是否足夠；另外提醒如有心臟等慢性疾病者，建議由嚮導帶領攀登一般路徑，充分休息、建立良好面山觀念，享受山林樂活、平平安安回家。

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