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台南市立安南醫院院長林瑞模　榮獲台灣醫療典範獎

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▲台南市立安南醫院院長林瑞模，榮獲醫師公會全國聯合會頒發「台灣醫療典範獎」，實謂「府城及安南醫院之光」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市立安南醫院院長林瑞模，榮獲醫師公會全國聯合會頒發「台灣醫療典範獎」，實謂「府城及安南醫院之光」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市立安南醫院院長林瑞模，接任醫院院長5年多以來，帶領醫護團隊不斷精進，在醫療品質、經營管理持續創造佳績，榮獲醫師公會全國聯合會頒發「台灣醫療典範獎」，實謂府城及安南醫院之光。

林瑞模院長所率領之堅強醫護團隊，陸續通過國際醫院評鑑認證（JCI）、升格區域醫院與取得金擘獎等多項優等認證，帶給鄉親六星級安全信賴服務。成立邁入第8年的安南醫院更在今年布局啟動「尖端醫療」，帶領安南醫院邁向醫學中心等級的醫療服務。

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醫療成就方面，林瑞模院長率領跨科團隊榮獲世界骨質疏鬆協會頒發「最佳執業-銀獎認證」殊榮，被譽為最「挺」骨鬆患者之骨鬆治療團隊當之無愧。跨科團隊跨專業整合照護及個案管理追蹤豐富經驗確實有效攔阻患者骨折發生，患者再骨折率低於1％，也是大台南地區唯一獲獎之醫療機構。

▲台南市立安南醫院院長林瑞模，榮獲醫師公會全國聯合會頒發「台灣醫療典範獎」，實謂「府城及安南醫院之光」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

然而林瑞模院長並不滿足於現狀，因為沒有最好只有更好，其始終念茲在茲以病人為中心，在此前提下積極擘劃安南醫院成立多個特色醫療中心，整合多專科醫師團隊提供患者連續性與全方位治療計畫，比如連續2年榮獲國家品質標章（SNQ）的心臟外科團隊，即是以友善血透通路管理模式來造福病人，其他特色醫療中心如微創脊椎照護中心、足部傷口照護中心、腦中風中心、心血管中心等亦皆陸續成立整合團隊架構，在以病人為中心之理念下周全醫療服務。今年3月更前瞻性布局領先大台南地區各醫療機構領頭羊成立細胞治療中心，成立半年即推動院內逾30名醫師取得細胞治療資格，非但造福癌症病患更一舉推升安南醫院為國內高端醫學人才培育搖籃及南部細胞治療重鎮所在。

國際醫療參與亦不缺席，林瑞模院長除積極推動國際醫療交流提升脊椎醫療在國際上能見度外，亦超前部署推動國際醫療參與及發話權，2019年榮獲外貿協會邀請赴越南胡志明市辦理國際醫療記者會，發表尖端脊椎手術技巧及醫院的特色醫療(包括脊椎照護中心每年2千例成功手術、先進神經血管介入治療及設備功能完善內視鏡治療中心等，其中足部傷口照護中心更於2019年初時成功搶救遠從馬來西亞至安南醫院尋求治療之會計師雙足，終獲免除截肢命運並實際見證台灣安南醫院所創造之醫療奇蹟)，深獲越南當地醫院高度興趣，並簽訂雙方合作計畫，深化交流台越雙邊醫療合作、人才交流培訓及臨床指導或學術共同研究。

林瑞模院長2002~09年時就已前往越南參與醫療學術交流,04年台灣醫療團隊首次至越南崇正醫院指導脊椎側彎手術，之後便有越南骨科醫師前來拜經學習脊椎手術並技術分享，嘉惠國外脊椎疾病患者，以建立良好的國際關係。2006年擔任西太平洋脊椎微創手術理事長任內，在墾丁舉辦國際醫學會，充分展露台灣脊椎外科醫療水準與研究成果，顯著提升台灣國際地位及能見度。

▲台南市立安南醫院院長林瑞模，榮獲醫師公會全國聯合會頒發「台灣醫療典範獎」，實謂「府城及安南醫院之光」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

回顧林瑞模院長從醫路，林院長在完成住院醫師訓練後即轉任至成大醫院服務，為南部近200萬鄉親服務，期間也曾每月固定支援澎湖及屏東偏鄉地區根治民眾骨科疾病。2008年接受派任前往成大斗六分院擔任院長一職，服務雲林偏遠鄉親有6年之久。林院長任內致力提升協調鄰近醫院區域醫療資源整合，充分發揮提升各院際間醫療與教學效率。

瑞模院長在成大附醫醫療體系服務計26年，專長脊椎手術相關如脊椎外科、脊椎畸形矯正、脊椎側彎治療、背痛症和骨鬆，除服務數以萬計脊椎側彎和變形脊椎患者外，也發表諸多脊椎疾病治療之研究論文與專利，如與成大材料研究所研發生醫骨水泥材料榮獲美國專利及技轉並通過四件TFDA台灣食藥署醫療器材查驗登記許可和與成大機械系合作研究取得脊椎手術用鑽孔導引裝置等多項國內及美國專利技術轉出。

林瑞模院長一向以來重視傳承，故傾囊相授畢身所學，桃李滿天下培養超過20名以上脊椎外科醫師遍佈中南部各醫院為民眾服務，舉如黃儀鴻、劉耿彰、黃國淵、林政立醫師都是南部脊椎領域箇中翹楚醫師。

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