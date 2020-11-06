狂刺社區停車場輪胎！鄰居崩潰「已經掰了8個」　魔人遭現世報

▲魔人動手完馬上出車禍。（圖／翻攝自爆料公社）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友平時將愛車停放社區停車場，起初他發現，輪胎多次莫名洩氣，直到去年更出現「被刺破」的慘況，後來詢問管委會，震驚得知有不少人受害，目前他已報警處理，同時也委屈直呼「明明無冤無仇，連（對方）長相我都說不出來。」

苦主在爆料公社娓娓道來，搬到社區已3年的他，早前就發現停在停車場的愛車，輪胎會無緣無故的洩氣，就算是新輪胎也一樣，「原本我們都不以為意，只是發生兩三次同樣的狀況，向管委會詢問才知道大家都有遇到過，但礙於社區沒有監視器，也無從查起......。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

沒想到去年開始更誇張，輪胎已從洩氣變成「從側邊刺破」，這時他們才相信是人為的，並報警處理，然而事件太小，也沒有監視器能查證，所以身為受害者的他們只能自認倒楣。

▲社區有多人受害。（圖／翻攝自爆料公社）

原po接著說，「兇手可能是食髓知味，或明白警察也無能為力，行為越來越誇張，連來家裡拜訪的親友、管委會的主委車子全都遭殃，車子就刺兩顆以上，然後機車全刺，管委會震怒之下，終於決定架設攝影機。」

前兩天，他們家請廠商過來估價清潔工程，快結束之際，社區外的馬路剛好發生車禍，於是他們下樓關心情況，順便到車上拿東西，不料家裡和廠商的車輪胎又遭刺破，「我們立即聯絡主委調監視畫面，犯案過程清清楚楚地拍到，但萬萬沒想到...原來兇手就是剛才出車禍的那個。」

他表示，兇手應該是捅完輪胎急著離開現場，結果不慎被路過機車撞到，「他是完全沒接觸過的鄰居，無冤無仇，受害的人超過五個以上；更扯的是，主委明明也是受害者，卻還覺得是我跟人家結仇。」