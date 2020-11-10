「嫌老人有異味」公車司機趕老人下車　網卻一面倒喊：要表揚！

▲公車司機嫌老人身上太臭，拒絕讓他上車。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

網傳河南焦作一公車女司機，因一名上車的老人身上有異味，竟拒絕讓他上車，驅趕並辱罵。網傳影片顯示，女司機不斷推搡拉人，大喊大叫讓老人下車，說他身上臭，惡言辱罵讓對方回家洗衣服。涉事的公車公司回應，有異味不能作為拒載理由，司機在勸老人坐下一班車遭拒後，情緒激動與其爭吵，目前已被停職。

有網友周日（8日）爆料稱，當地24號公車司機因老人身上有異味，司機拒絕讓其上車，隨後不斷吼叫辱罵，「下車」、「你別坐了，你臭死了」。對此，老人回答，「不要（下車），你幹啥嘛？」

後來，一群學生上車，女司機就藉故說人家學生不夠位置坐，就是不讓老人上車，不斷手口並用驅趕。當中，有學生出聲說，著急上學。之後，司機就坐下不說話，那位老人最後也上車了。影片一經曝光，立即引發輿論熱議。

對此，河南焦作公交公司回應，相關部門正在調查，老人此前多次因有騷擾乘客等不雅行為被勸阻，但此次司機的行為嚴重違規令人氣憤，「無論如何不該辱駡老人。」

之後，公司進一步表示，「有異味不能當拒載理由，另一方面也是因老人經常乘車玩，司機在勸老人坐下一班車遭拒後，情緒激動與其爭吵，目前已被停崗。」

不過，網友卻表示了不同的意見，一面倒的護司機，「如果真的是騷擾乘客和有不雅舉動我支持司機，難道壞人老了就不能罵？如果不是駕駛員就太過分了」、「老人當然不應該罵…，可他是老流氓也不能嗎？？這未免有點以老賣老」、「有騷擾別人，都不能列入公交黑名單嗎，司機是在幫助我們，你們卻幫助那壞人」、「既然這樣，司機哪有錯，不表揚也就罷了，還停職」。

但也有網友支持老人，認為老人有乘車的權利，「誰家裡沒個老人？服務行業如果這樣以後誰家老人出門能放心」。

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