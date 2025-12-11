　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

世銀估中國2025年經濟成長4.9%　2026年4.4%

▲人民幣,新版,紙鈔。（圖／CFP）

▲人民幣。（圖／CFP）

文／中央社

世界銀行今天發布最新一期的簡報預測，2025年中國經濟成長率為4.9%，預計2026年經濟成長率為4.4%。

據中國—世界銀行網站消息，世界銀行今天發布最新一期「中國經濟簡報：深入推進改革，提振經濟前景」的報告做出上述表示。

世界銀行指出，中國前3季經濟成長為5.2%，寬鬆的財政和貨幣政策支撐了國內消費和投資，而來自其他開發中國家的需求也維持了出口增長。

然而，世界銀行續指，受勞動力市場疲軟和房價下行的影響，居民消費依然謹慎。由於房地產行業調整，加上利潤壓力和地方財政趨緊導致製造業和基礎設施投資放緩，第三季投資增速下降。

世界銀行中國、蒙古和韓國局局長華瑪雅表示，未來幾年，中國經濟成長將更多依靠內需。除短期財政刺激外，推進社會保障體系的結構性改革，為企業營造更可預期的營商環境，將有助於提振信心，為實現有韌性、可持續的增長奠定基礎。

世界銀行中國首席經濟學家米麗莎表示，中國的金融體系，尤其是非銀行金融機構，如個人養老基金、人壽保險和共同基金等，可以在促進居民消費方面發揮更大作用。提升資本市場的深度和透明度，讓市場力量更有效地引導金融決策，將有助於提高投資回報，減少預防性儲蓄，推動經濟向消費驅動型增長轉型。

今年中國全國兩會期間，將GDP增長預期目標設在5%左右。中國今年第一季GDP成長5.4%，第二季5.2%，第三季4.8%，逐季下滑的壓力顯著。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
455 2 3067 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
阮經天爆赴韓「找小20歲女友」　私下真實互動全被拍
快訊／新北21歲裝潢工午休後「找不到人」　頭顱破裂慘死
獨／賴清德明邀51位綠委便當會　擬討論爭議法案攻防、副署爭議
曾豪駒赴MLB談徵召細節　經典賽43人名單「全員點頭」
賴佩霞女婿「換心失敗」逝世！　她憤怒哽咽：這麼好的年輕人
政院拍板人工生殖法　對象擴大女性同婚、單身婦女

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

世銀估中國2025年經濟成長4.9%　2026年4.4%

陸87歲書畫大師范曾自爆「喜獲獨子」 失聯風波後首現身北京

F3＋五月天阿信上海站「4場全秒殺」！　專家：推動演唱會經濟

陸棋手比賽「腿夾手機」　用軟體偷看下法作弊

陸智駕無人車闖禍！兩行人被壓車底　民眾急搬車CPR救人

金融大洗牌！陸2025年421間銀行整併或解散　村鎮銀行最多達259間

被實名檢舉「逃漏稅」！　5000萬美妝正妹陸網紅遭罰3664萬元

朋友送的！他過海關突警鈴大響　一查「護身符」輻射超標1600倍

陸再提醒公民避免赴日本！理由變「恐有更大地震」

陸寒流南下！夾帶立冬後最強規模雨雪天氣　0度線跨長江降溫超10度

汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」

民眾黨辣黨工變小三？　主播女兒梅嬿翎遭爆偷情女籃國手陳芷英男友　「訂房要找隔音好」露骨對話曝光

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

為了3萬元？　惡煞登門索命畫面曝　高雄檳榔攤闆娘跪地滿身血喊「救人」　目擊者遭追殺

鳳山檳榔攤老闆娘遭砍「搶救無效亡」！　犯嫌逃逸畫面曝光

泰柬交火50萬人逃離家園　川普：我會打通電話給他們

周玉蔻爆料「滾床單」傳曾向她查證　胡婉玲：說法不符新聞原理

曾國城徐乃麟重回「案發現場」怕爆　嚇到不敢接話...他自動起身離場

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

世銀估中國2025年經濟成長4.9%　2026年4.4%

陸87歲書畫大師范曾自爆「喜獲獨子」 失聯風波後首現身北京

F3＋五月天阿信上海站「4場全秒殺」！　專家：推動演唱會經濟

陸棋手比賽「腿夾手機」　用軟體偷看下法作弊

陸智駕無人車闖禍！兩行人被壓車底　民眾急搬車CPR救人

金融大洗牌！陸2025年421間銀行整併或解散　村鎮銀行最多達259間

被實名檢舉「逃漏稅」！　5000萬美妝正妹陸網紅遭罰3664萬元

朋友送的！他過海關突警鈴大響　一查「護身符」輻射超標1600倍

陸再提醒公民避免赴日本！理由變「恐有更大地震」

陸寒流南下！夾帶立冬後最強規模雨雪天氣　0度線跨長江降溫超10度

你是否擁有最迷人的「高價值感」？戀愛、友情都能長久走下去秘訣

雙城論壇縮短為2天1夜　蔣萬安：中央清楚市政交流無涉政治

羅東球場還未在中職名單內！　蔡其昌看新聞嚇一跳澄清：沒人來申請

31歲俄羅斯人妻玩Tinder！連劈2男搞上床　小王傳訊：需要被調教

《GTA 6》開除31名員工驚動英國首相　「深感憂慮」立即啟動調查

民歌巨星齊聚屏東！齊豫+鄭怡領軍開唱　千禧公園12/20重現青春年代

UNDER ARMOUR攜手東超聯賽　深耕亞洲籃球推動青年培育

Key捲入「打針阿姨」風波！　《我獨》粉絲齊發聲明要求親自釋疑

工程品質再獲肯定！玉里高寮大橋獲金安獎　震災復建最後梁合攏

聲明稿／外界所稱縣府「拒絕編列光復災害經費」為不實指控

S媽收到金鐘獎盃「激動哭了」　小S曬合照：我會繼續前進

大陸熱門新聞

陸馬拉松「最快女護士」遭懲處 警告處分6個月並取消優等評級

陸男飛無人機意外拍到崖洞乾屍！

她嘆：和全紅嬋與陳芋汐生在同時代就是悲劇

懸崖自拍一秒踩空！男墜40公尺畫面曝

他過海關警鈴大響　一查「護身符」輻射超標1600倍

寒流已「出貨」！中國多地氣溫將創下半年新低

賴拋幫助大陸經濟　國台辦：台灣GDP不如大陸許多省

王毅稱台灣地位已被「七重鎖定」：自古以來就是中國領土

陸87歲書畫大師范曾自爆「喜獲獨子」 失聯風波後首現身北京

日本老牌廠裁員！　卻讓員工「一夜暴富」

F3＋五月天阿信上海演唱會「4場全秒殺」

陸「水銀體溫計」將停產！民眾瘋狂囤貨 替代品甩到手酸溫度降不下來

國台辦：舊金山和約非法無效　無權處置台灣主權歸屬

陸「社恐女孩」收養126隻流浪貓 穿梭婚宴討剩菜備小紅包避閒語

更多熱門

相關新聞

嫌AI股太貴？投資達人轉戰越南：外資見「5折價」搶卡位

嫌AI股太貴？投資達人轉戰越南：外資見「5折價」搶卡位

近兩年AI掀起全球投資熱潮，美國科技股一路走高，估值也跟著被推到相對高點，市場出現對AI科技股估值過高疑慮，「無論市場情緒怎麼起伏，可以確定的是，資金向來都是尋找便宜，且具備成長潛力的市場，現在的越南就符合這些條件。」投資達人、股怪教授謝晨彥說道。

年底作帳、AI帶動企業獲利　12月台股易漲難跌

年底作帳、AI帶動企業獲利　12月台股易漲難跌

賴清德轟沒看到馬英九聲稱的兩岸紅利　酸中國經濟成長率都作假帳

賴清德轟沒看到馬英九聲稱的兩岸紅利　酸中國經濟成長率都作假帳

避免新債務負擔　陸前官員：應防止產能過剩領域大增投資

避免新債務負擔　陸前官員：應防止產能過剩領域大增投資

明年中國經濟面臨六大挑戰　貿易戰恐衝擊數百萬就業

明年中國經濟面臨六大挑戰　貿易戰恐衝擊數百萬就業

關鍵字：

世界銀行經濟成長

讀者迴響

熱門新聞

賴佩霞洋女婿驚傳病逝！　急飛美國奔喪

新北整骨師全裸推拿！女客遭性侵10次

小禎41歲生日「激吻小7歲男友」　勾腳緊抱甜出汁

正妹自帶鍋子「日本飯店煮和牛鍋」！台日網友砲轟

他參加直播　突頭一歪癱軟死了

基進黨主席警局前再撕國旗：非我國家

陸馬拉松「最快女護士」遭懲處 警告處分6個月並取消優等評級

「千人斬女優」峇里島拍片被捕　最重判關15年

年輕人5大最厭惡的員工福利

沒碰手搖、甜食卻罹糖尿病！醫揪出「隱藏兇手」...他尷尬認了

尹恩惠親曝體重　減肥五大守則實測10天瘦7kg

被目擊「狂掃9個A貨包」寵小薰！

軍武同好一張地圖揭：台海開戰全島皆前線

美前情報官爆：外星地球混血藏身邊　川普已知情

說話不算話星座Top 3 ！

更多

最夯影音

更多
汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」

汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」
民眾黨辣黨工變小三？　主播女兒梅嬿翎遭爆偷情女籃國手陳芷英男友　「訂房要找隔音好」露骨對話曝光

民眾黨辣黨工變小三？　主播女兒梅嬿翎遭爆偷情女籃國手陳芷英男友　「訂房要找隔音好」露骨對話曝光

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

為了3萬元？　惡煞登門索命畫面曝　高雄檳榔攤闆娘跪地滿身血喊「救人」　目擊者遭追殺

為了3萬元？　惡煞登門索命畫面曝　高雄檳榔攤闆娘跪地滿身血喊「救人」　目擊者遭追殺

鳳山檳榔攤老闆娘遭砍「搶救無效亡」！　犯嫌逃逸畫面曝光

鳳山檳榔攤老闆娘遭砍「搶救無效亡」！　犯嫌逃逸畫面曝光

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面