秒殺田中馬！地方媽媽「找兒代跑」得冠軍　主辦證實結果出爐

▲田中馬兒子代媽跑拿第一。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

田中馬拉松是全台灣最有溫度、最有人情味的賽事，8日上午在彰化縣立景崧文化教育園區盛大起跑，分為全馬、半馬跟健保組，現場湧入超過16,000名跑者參與盛會，沒想到卻有1名兒子代替媽媽參加半馬，這下子跑出了第一名，還上台領獎，最後被檢舉踢爆，歸還獎牌獎品，還禁賽一年，得不償失。

▲兒代媽跑半馬都被檢查點拍下。

田中馬拉松今年已邁入第9屆，參加選手超過1萬6千多人來到田中地區，全馬組有2千多人、半馬組有6千多人、健跑組有7千多人參與，特別是全馬組最高年紀有76歲、最年輕的是16歲，可看出路跑已顯然是全民運動。

一名參賽媽媽找兒子來代跑半馬，得第一後媽媽又上台領獎，被眼尖的網友發現罵翻，甚至還向彰化縣政府投訴。田中馬拉松主承辦「舒康協會」指出，檢查各感應點及終點選手影像，確實跟上台領獎者完全不同，男代女跑事證明確。

▲兒代媽跑半馬都被檢查點拍下。

主辦指出將根據簡章明訂「嚴禁非報名者取代報名者參加比賽」，本賽事公開各感應點錄影畫面，代跑者及被代跑者一經查明屬實，由裁判長宣佈成績無效外，另將禁賽一年並於網路上公佈代跑者及被代跑者姓名、影像，同時取消成績及敘獎資格，追回獎牌、獎品，超半程女A組重新名敘獎。

▲兒代媽跑半馬都被檢查點拍下。

媽媽事後致電主辦執行單位舒康協會說明代跑屬實且道歉，並願意退回獎品、獎盃。運動筆記總監蔡弘傑對此表示，幾年來最常出現的是跑者已經報名了，卻將參加晶片轉讓給他人使用，跑步前又沒有知會主辦單位處理，此次代跑又跑出第一名，本尊媽媽就不應該上台領獎，這真的是不對的事，不過也鼓勵該名年輕跑者，應該繼續努力，未來一定會在馬拉松賽事發光發熱。

▲兒代媽跑半馬都被檢查點拍下。