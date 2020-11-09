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曾窮到3姊弟吃1個便當　22歲二技生苦練美髮奪全國賽冠軍

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▲22歲二技生巫學承苦練美髮奪全國賽冠軍。（圖／記者游瓊華攝）

▲22歲二技生巫學承苦練美髮奪全國賽冠軍。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

現年22歲的弘光科技大學美髮造型設計系二技學生巫學承日前參加2020金指獎美業國際競賽，首次參加比賽的他就奪下晚宴新娘社會組冠軍。巫學承說，平時白天要上課，晚上要到母親的小吃店幫忙，剩餘時間才有辦法架起人頭練習，「家中經濟不好，記憶中曾窮到和兩個姐姐一起吃一個便當，那時就告訴自己要努力工作，希望改善家裡狀況！」未來想要繼續攻讀研究所，當整體造型師。

巫學承透露，從念高中開始，學費都是靠半工半讀存來，而現在外租房子，生活費、學費等所有開銷也都靠自己。除了到學校上課外，其餘時間都在媽媽的小吃店幫忙。為了比賽，只能利用小吃店休息空檔的兩個小時，把假人頭架起來練習，這次比賽奪冠，第一時間便把喜悅分享給媽媽，媽媽現在更把冠軍獎盃放在店內最顯眼的地方，看到客人便說，「我兒子得冠軍了！」

除了巫學承之外，弘光科大美髮造型設計系學生最近接連參加4場國際美髮競賽，奪得13座冠軍佳績。美髮系主任王曉芬指出，多位奪冠學生家裡經濟不富裕，甚至從高中便開始打工賺錢養活自己，學校除了提供「弘愛築夢助學金」，系上也協助爭取廠商贊助，讓他們能全心準備接連而來的賽事，用閃亮亮成績證明「出身在經濟或文化不利的家庭，只要努力，一定可以逐夢踏實，翻轉人生。」

▲22歲二技生巫學承苦練美髮奪全國賽冠軍。（圖／記者游瓊華攝）

▲弘光科大美髮造型設計系學生最近接連參加4場國際美髮競賽，奪得13座冠軍佳績。（圖／記者游瓊華攝）

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