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8打3棍棒猛K還開車「輾刑」！羅東街頭1死2傷　悍警4小時抓8煞

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▲宜蘭暗夜鬥毆「8打3」現場（紅圈處）。（圖／記者游芳男翻攝）

▲宜蘭暗夜鬥毆「8打3」現場（紅圈處）。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭羅東鎮9日零時許發生圍毆事件，8男棍棒圍毆另3男，8男打人後開2部車離去時，其中一車還輾壓過一受傷倒地被害人上半身，這起暗夜圍毆事件造成1死2傷。羅東警方啟動快打部隊徹夜偵辦，並在4小時內逮獲涉案8惡煞，依殺人、傷害、毀損及妨害秩序罪送辦。

羅東分局9日0時30分許獲報在羅東鎮天祥路發生圍毆事件，立即啟動快打機制派員馳赴現場，經調閱現場周遭監視器分析過濾可疑人車，火速鎖定涉案2部車輛，並於4小時內將涉案8人查緝到案，全案報請宜蘭地檢署檢察官指揮偵辦釐清案情中，後續依刑法殺人、傷害、毀損及妨害秩序等罪，將涉案宋姓等8嫌移送宜蘭地檢署偵辦。

初步了解，圍毆釀命案導火線，是車廠老闆的32歲孫姓男子，不滿因薪資問題離職的宋男長期在外放話中傷他，8日晚孫男與家人在羅東一餐廳聚餐時，看到宋男等人也在餐廳內，孫男將家人送回家後，他與28歲沈姓男子共3人返回餐廳時，宋男等人已離去。

孫男打電話找宋男言明要理論談判，宋男說已回羅東鎮天祥路住處，9日0時許，孫男等3人到宋男住處樓下時，不久後，宋男同姓友人與另7人共2車也趕到，並將孫男人車一前一後堵住。

宋等8人下車以棍棒將孫男等3人一陣猛K，28歲沈男重傷倒地。宋等8人分乘2車急忙要閃人時，第1車避過倒在地上，頭部及身等多處受傷血流滿地的沈男，但第2車竟輾過沈男上半身，沈男被送醫搶救在9日3時宣告不治。

▲▼警消搶救上半身被車輾過的沈姓男子（紅圈處）。（圖／擷取自《爆料公社》，下同）

▲警消搶救上半身被車輾過的沈姓男子（紅圈處）。（圖／擷取自《爆料公社》）

孫男遭打後左小腿、右手受傷，孫男另一名友人35歲游姓男子是頭部外傷，右顳3公分撕裂傷，左眉2公分撕裂傷，2人包紮後離開醫院。

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