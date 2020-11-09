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三度就醫誤診為耳朵感染　英男罹「腦膜炎」陷入昏迷

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實習記者劉佩婷／綜合報導　

英國有位25歲男性里斯（Reece Ciani）近日因為耳朵突然劇痛，請求醫療協助卻屢次被草率帶過，許多醫生認為他只是一般的耳朵發炎或中耳炎，直到他昏迷後才被診斷出竟是腦膜炎。

▲男子患有腦膜炎。（示意圖／視覺中國CFP）

▲男子患有腦膜炎。（示意圖／視覺中國CFP）

根據英國鏡報（Mirror）報導，目前里斯正在住院接受治療，他表示，「希望透過我來警惕大家，我不想讓其他人經歷我正在經歷的事情」，更強調，得到腦膜炎後的記憶力大幅下降，很多事情都很難記住。相關人士透漏，很有可能是因為新型冠狀病毒，導致醫療資源不足，醫生也沒有多餘的時間來判斷里斯的病情，才會拖延這麼久。

里斯指出，第一次就診時醫生開了噴鼻劑讓他耳朵能夠舒緩，但隔天他的右耳突然發生劇烈的陣痛，產生嚴重的出血，里斯隨後打了緊急救護專線，醫生判定他的耳朵感染了其他病毒，並且開了抗生素的藥物給他服用。里斯原以為狀況會好轉，卻沒想到五天後他依然痛不欲生導致昏迷，在家人的協助下前往大醫院檢查，最後被診斷為腦膜炎。

▲患有腦膜炎的英國男子。（圖／翻攝自Facebook／Reece Ciani）

▲患有腦膜炎的英國男子。（圖／翻攝自Facebook／Reece Ciani）

腦膜炎是指腦部及脊髓周圍的薄膜(腦膜)受到微生物感染或是其他原因所引發的炎症反應。相關研究人員指出，腦膜炎的症狀常常會被誤認為是其他疾病，如果身體有嚴重的不適，應該立即致電999或急診趁早治療。而最典型症狀是頭痛及頸部的僵直，另外會出現高燒、意識不清、昏迷、譫妄、抽搐、顏面神經麻痺、眼球活動異常、皮膚疹等症狀，嚴重者會致命。

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