女友腦膜炎離世！新竹男「拿她提款卡」連跑5超商盜領7700元…被逮稱：缺錢

▲男子擅自持過世女友的提款卡盜領7700元，被女友媽媽提告。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者陳羿妏／新竹報導

新竹一名謝姓男子與女友同居，但女友卻在去年因腦膜炎不治身亡，女友媽媽要求他返回女友的存摺、提款卡，他卻以「缺錢花用」擅自盜領7700元，因而吃上官司。日前新竹地院判謝男拘役20日，得易科罰金2萬元。

判決指出，謝男女友去年9月15日因腦膜炎送醫，結果經過8天搶救仍宣告不治，同月16日女友媽媽請謝男返還存摺、提款卡、健保卡等物品時，謝男卻沒還，反而分別跑到5間超商盜領共7700元現金，女友媽媽得知後氣得提告。

謝男坦承是因為「缺錢花用」才盜領7700元，不過針對女友住院時所提領的款項2500元，他辯稱，是女友拿提款卡交代他買貓罐頭、飼料及日常用品，且兩人為同居關係，純粹是把款項用於日常生活。

對此，法官勘驗監視器、提款明細後，確認謝男盜領7700元，至於2500元的部分不受理；新竹地院考量謝男坦承犯行，依非法由自動付款設備取財罪，處謝男拘役20日，得易科罰金2萬元，全案仍可上訴。



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