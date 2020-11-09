違規遭攔被警噹：開奧迪的都屁孩！酒駕男提訴訟「撤罰單」下場曝

▲王姓男子違規迴轉遭警攔查，不符挨罰18萬元，怒提行政訴訟。（示意圖，與本案無關／ETtoday資料照）

記者徐愷昕／高雄報導

王姓男子年初在高雄仁武區一處街口違規迴轉，遭警攔查開罰18萬元，他不服收紅單，遂提起行政訴訟，指出警方攔下他時竟說：「開奧迪的都是屁孩」，控訴員警攔查原因違法。橋頭地院一審判王男敗訴；二審高院認為，員警目睹王男違規上前盤查，過程並無不法，維持原判。全案定讞。

王男1月6日深夜11時許開車行經仁武區八德中路、永仁街口處，因違規迴轉遭警目睹，在等停紅燈時被按喇叭示意攔查。王男搖下車窗後因車內飄出濃濃酒氣，員警遂詢問他有無飲酒，黃男當下雖坦承酒駕，但拒絕接受酒測，員警最後依違反「酒後駕車拒測，未肇事」的規定，裁處他罰鍰18萬元、吊銷駕駛執照，並應參加道路交通安全講習。對此，黃男不服挨罰，提起行政訴訟。

法庭上黃男稱，警察攔下他時竟說：「開奧迪的都是屁孩」，控訴警顯然從攔查之初的「原因」即違法，並指出員警攔查要件應限於「已發生危害或依客觀合理判斷易生危害之交通工具」。黃男再辯，根據他行車紀錄器資料，員警出現的地點與視線角度，根本不可能看到上訴人所駕駛車輛迴轉，認為開罰無理，判求撤銷。

橋頭地院審理時，當初開單的黃姓員警出面證稱，他當日執行巡邏勤務時，親眼目睹王男違規行為，故上前攔檢，後續又因王男自承酒駕又拒絕受檢他才開單舉發，強調過程一切合法。

高等法院勘驗相關光碟影像後，發現王男遭攔當下有詢問警：「為什麼想要抓我」，黃員確實有回應：「就看你開奧迪，開奧迪的都是屁孩，所以想攔一下…」等語，但法官認為，王男在路口違規迴轉，員警目睹後攔車，過程並無不法，且這才是他真正遭攔的原因，審結判黃男敗訴，罰單無法撤銷。全案確定。

►偷偷分享少女秘密！