快訊／女大生遇害第5天…父母夜赴高雄殯儀館認屍　完成最後相驗

記者柯振中、吳奕靖、許宥孺／高雄報導

馬來西亞籍長榮女大生10月28日遇害，父母接獲消息悲痛欲絕，11月1日晚間7點15從吉隆坡抵台，採檢結果確認為陰性後，搭上防疫專車，約3小時車程趕到高雄殯儀館認屍，目前校方、同學跟警局長劉柏良已經到場，《ETtoday新聞雲》記者將為您全程轉播。

鍾女的父母1日晚間7點15分抵台，母親下機後邊走邊哭，看起來十分傷心。相關單位採檢鍾母的檢體，會用國道警車開道，一路送到南港昆陽實驗室化驗，確認結果為陰性，才能離開機場貴賓室。

鍾女的父母接受採檢，採檢後確認結果為陰性，1日晚間10點10分離開桃園機場，往高雄殯儀館出發，預計2日凌晨1時抵達，後續將完成認屍、相驗等程序。

▼馬來西亞女大生父母採檢結束，專車趕往高雄殯儀館認屍。（圖／記者吳奕靖攝）



鍾父、鍾母此次來台以類似「外交泡泡」的模式，確認採檢結果為陰性，就可以入境，期間全程配戴口罩，且要入住防疫旅館，交通以專車模式處理，成員座位固定，不與一般民眾接觸，2人也低調不願受訪。

深夜11時許，橋頭地檢署檢察官抵達高雄市立殯儀館，準備與鍾父、鍾母會合。據了解，這次是檢察官罕見安排家屬半夜認屍，先前也曾有資深員警說，屍體相驗的時間將近4個小時，顯見檢察官對這起案件的重視程度。

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