台中捷運綠線將通車　蔡其昌籲中央地方速推鐵路環狀計畫

▲台中捷運綠線將通車，立法院副院長蔡其昌邀交通部考察營運前改善計畫辦理情形。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

台中捷運綠線通車在即，9日立法院副院長蔡其昌9日邀集交通部考察台中捷運綠色營運前改善計畫及延伸段計畫辦理情形，交通部長林佳龍表示，批准捷運綠線營運，期待年底前通車；蔡其昌則呼籲中市府與交通部莫忘鐵路環狀線規劃，儘速推動，別讓原台中縣區邊緣化。

林佳龍指出，台中捷運綠線延伸線分別到台中大坑及彰化市，交通部也在10月審查通過，捷運綠線除串連台中跟彰化，更在烏日三鐵共構串聯高鐵及台鐵，大台中軌道運輸正式進入三鐵共構時代。交通部也已核定通過大慶車站到烏日車站間的鐵路高架化71億元。另外海線的部分，鐵路雙軌化中央會來負責，但涉及高架化與場站開發事宜，地方政府必須盡快來解決。

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蔡其昌表示，台中的大眾運輸系統必須要同步運作，在林佳龍市長時代，已充分討論研究，一次性的將大台中運輸網絡進行整體規劃，並獲得中央的核定。現在林市長成為了林部長，相信一定會持續支持原有規劃，也希望現任市長盧秀燕延續過去歷任市長的大眾運輸網絡規劃。

除了綠線，蔡其昌也提到，打造台中環線鐵路，才能讓台鐵捷運化有效串連起台中市大眾運輸網絡，雙軌部分中央願意全力來支持，但場站的設立必須與捷運相互串聯，希望台中市政府盡速推動此計畫，如此才能將城市縫合，解除台中市民心中對原縣區邊緣化的擔憂。

陳柏惟則說，捷運綠線各站仍有停車位不足或未規劃的問題，降低市民搭乘意願，期盼市府能儘速盤點並提出相關改善方案。

▲台中捷運綠線將通車，立法院副院長蔡其昌邀交通部考察營運前改善計畫辦理情形。（圖／記者游瓊華攝）