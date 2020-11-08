騎士闖「中橫跳崖」失蹤2天！父守現場焦急探頭：一定要找到他

▲邱姓騎士6日晚闖入中橫管制區，目前下落不明，警消8日持續搜救中。（圖／記者李忠憲翻攝）



記者柯振中、李忠憲／台中報導

37歲的邱姓男子6日騎機車闖中橫便道，疑似在關隧道口附近墜谷，接著與外界失去聯繫。警消人員經過多日尋找，仍然一無所獲，邱男的父母持續在現場守候，絕對不放棄希望，「一定要找到他。」

邱男住在新竹，6日下午5點因為不明原因，騎車從中橫公路的德基路進入中橫便道，由於該路段還在管制當中，立刻有人員上前勸阻邱男。

▼邱姓騎士6日晚闖入中橫管制區，目前下落不明，警消持續搜救中。（圖／記者李忠憲翻攝）



沒想到，邱男受到阻攔，竟然強行騎車闖入，導致管制人員受傷，接著一路往谷關的方向騎去。谷關隧道的管制人員接獲消息，準備攔下邱姓男子，沒想到邱男竟跑到隧道口下方，接著跳下100多公尺深的山谷，與外界失去聯繫。

邱男消失的第一時間，警消立刻趕到現場，以繩索垂降的方式，搜救4個小時，無奈沒有發現身影，7日也找了一整天，直到下午5點35分仍然找不到人。

▼騎士詭闖台中中橫公路未開放路段，跳下百米深懸崖消失。（圖／民眾提供）



8日一早，當地消防員聯合台中市都會救難協會的11名人員、谷關派出所2名人員前往現場搜救，出動7台空拍機、吊車進入現場，9點30分還有神鷹搜救隊的5人加入搜救，希望能盡快找到邱男。

邱男的家屬不放棄希望，8日搜救工作開始，立刻在現場等待，邱男的父母更是站在崖邊，時不時向下探頭，希望能趕快找到兒子。邱父說明，兒子平時在家裡的公司幫忙，性格相當內向，不曉得為什麼會騎車到中橫，接下來不會放棄希望，「一定要找到他。」

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▼騎士詭闖台中中橫公路未開放路段，跳下百米深懸崖消失。（圖／民眾提供）

