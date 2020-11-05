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別買iPhone 12 Pro！　他實測一週後表示：不如等Pro Max

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲iPhone 12。（圖／Apple）

▲許多人都還在等待 iPhone 12 系列的各方面實測評價。（圖／Apple）

記者謝仁傑／綜合報導

iPhone 12 雖搭載強大的 5 奈米 A14 晶片，支援 5G，不過電量方面卻是最令人憂心的問題，隨著上市時間已過一周，許多人也已經與它實際相處一小段時間了，究竟評測結果如何呢？

3C達人「蘋果爹」表示，首先在外觀設計方面，iPhone 12 回歸到 iPhone 5 經典設計，確實對蘋果迷來講是一個很有吸引力的設計，這也是 Apple 首次為 Pro 型號從 5.8 吋加大到 6.1 吋，且重量還輕了 1 克；而 iPhone 12 上的超瓷晶盾，確實也在手機整體耐用度上有大幅提升。

不過，蘋果爹指出，此次實測一周的重點其實是在大家都相當關注的電池續航力問題，他表示自己一般日常使用的螢幕使用量約在 5～7 小時之間，而使用 iPhone 12 下來確實感到有電池不夠用的焦慮感。

蘋果爹表示，在一般人平時外出的使用案例中，從早上 9 點半到中午 12 點半之間，使用上並沒有過度頻繁，僅回覆訊息、Email 和瀏覽網頁，不包括遊戲或看影片，電力就從 95％ 下降到 54％，到下午約 3 點，電力僅剩下 30％ 左右。

他指出，一周平均使用下來，從早上起床到中午，在中間不充電的狀況下，電力大概都剩下 50％～60％ 之間，下午三點大概剩下 30％～40％ 之間，而通常在晚上 7、8 點左右就會沒電，為實測電池續航力，中間都沒有充電。建議用戶平時盡量保持在充電狀態，對於維持電池健康度也較佳。

至於從運作上來說，蘋果爹表示，搭載 A14 晶片 iPhone 12 的效能提升讓他相當驚訝，即便是在遊戲的加載讀取或運行方面都明顯有感，而遊戲有沒有針對 iOS 14 進行優化也有影響。

▼蘋果秋季發表會5G iPhone 12 Pro、homepod，。（圖／取自蘋果直播）

▲iPhone 12 Pro 系列增加了 LiDAR。（圖／取自蘋果直播）

iPhone 12 系列的另一大重點，蘋果爹認為除了 5G 跟外觀設計之外，就是相機方面的提升。他指出，雖然 Pro 型號在這次增加了 LiDAR，有助於對焦速度提升，不過在真實體驗下，其他附加功能的實用性還不大。

此外他指出，在實測夜拍模式方面，蘋果此次支援夜拍只有三顆鏡頭，分別是主鏡頭、超廣角鏡頭和前置鏡頭，在長焦鏡頭上其實並沒有支援夜拍，而這點與 iPhone 11 Pro 系列其實並無分別；雖說超廣角和前置鏡頭都支援夜拍，但在實際應用和運算上，畫質並沒有顯著進步，而夜拍的方式就是透過晶片運算來長曝，甚至其他軟體也能做到類似功能，實際相機組件上並沒有做到顯著的升級。

蘋果爹認為，事實上蘋果也許可以透過軟體更新將這些技術下放到其他舊款 iPhone，他也強調並非刻意要批評蘋果，不光是 Apple，許多廠商也都會因為商業考量而刻意不為。

▲。（圖／蘋果爹授權）

▲3C達人認為，iPhone 12 Pro在相機技術上相較前一代並沒有顯著提升。（圖／蘋果爹授權）

蘋果爹指出，Apple 這次在 iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max 的相機組件上確實有做一個區隔，若要更好的夜間攝影模式，可能要等到 12 Pro Max 正式上市後才看得到，而實際使用上是不是真的有很顯著的提升，也要等到時候實測才能揭曉。12 Pro Max 才是蘋果今年真正的相機大升級，而「今年的 12 Pro 似乎沒有那麼 Pro」。

他表示，今年 Pro 與 Pro Max 的差距非常大，「要買 Pro 不如直接買 Pro Max」，除了長焦鏡頭多了 0.5 倍焦距，主鏡頭晶片比其他三款新機大了 47％；在其他硬體方面條件都一樣的情況下，越大的晶片的拍攝效果一定越好，進光量也會越大，在夜拍模式會有進步，且支元感光元件的防手震。

換句話說，蘋果在這次對 Pro 系列的產品區隔上，相較往年來說似乎並不那麼明顯。iPhone 12 和 iPhone 12 Pro 雖有差異性，但其實並不顯著，相較而言 iPhone 12 反倒成為一個更划算的選擇，而若追求相機與續航力的表現，則建議直上 iPhone 12 Pro Max。

▲。（圖／蘋果爹授權）

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