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台灣又被阻撓參加WHA　蘇貞昌：大陸霸佔WHO蠻橫無理

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▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政報告總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陶本和／台北報導

由於世界衛生大會（WHA）9日至14日復會，但我方再次遭到大陸阻撓而無法參與。對此，行政院長蘇貞昌9日受訪時表示，世界衛生組織也應該要以全人類健康福祉來努力，不應該受政治干預，尤其大陸霸佔該組織的影響力，阻止台灣加入，不但蠻橫無理，且對世人的健康、全球安全衛生防護一點好處都沒有。

蘇貞昌表示，健康沒有國界，尤其全世界防疫應是一體的，發生在大陸的肺炎讓全世界受衝擊，已5000萬確診，台灣跟中國距離最近，且往來最頻繁，但守得最好，各種國外機構、媒體，都以「台灣防疫成功世界第一」為題，來報導台灣做對了什麼。

蘇貞昌說，世界衛生組織也應該要以全人類健康福祉來努力，不應該受政治干預，尤其中國霸佔衛生組織的影響力，阻止台灣加入，不但蠻橫無理，且對世人的健康、全球安全衛生防護一點好處都沒有，怪不得歐盟那麼多國家，全世界那麼多人紛紛呼籲，要讓台灣加入WHO，要讓台灣實質加入WHA世界衛生大會。

蘇貞昌表示，我們也願意成為一個有貢獻的國家，把我們防疫經驗、資料來跟世界各國分享，相信這對全人類最好，但中國卻一直用政治干預，這種路走久了會看到中國蠻橫和不負責任，台灣作為負責任的成員，一定會努力把台灣的智慧經驗和各國分享，為全人類做貢獻。

▼世界衛生大會（World Health Assembly，WHA）。（圖／路透社）

世界衛生大會（World Health Assembly，WHA）。（圖／路透社）

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