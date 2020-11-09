蘇貞昌：馬英九沒國際標準開放美牛8年　國人一年吃6.8萬公噸都沒事

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

國民黨立院黨團近日要求蔡英文政府道歉，並暫緩美豬進口，才願意讓行政院長蘇貞昌上台施政報告。對此，蘇貞昌9日受訪表示，前總統馬英九開放美牛已經8年，台灣人吃美牛從每年1萬6000公噸到6萬8000公噸都沒事，而且開放時還沒有國際標準，蔡英文則是依據聯合國的標準。

由於國民黨已經多次霸佔主席台，杯葛國會議事進行，不讓蘇貞昌施政報告，但是在美國大選結果出爐後，又要求蔡英文政府到國會做專案報告。對此，蘇貞昌稍早受訪時說，這會期他已經在立院有4次上台報告，尤其就美豬、美牛專案報告過，也接受質詢，現在施政報告是攸關各縣市的基層建設、全國軌道建設、各產業的紓困，以及各地民眾需要的教育長照建設。

蘇貞昌說，各方都期待行政院要做些什麼，這都需要給國人知道，這個報告如果沒有答詢，也不會知道立法委員有什麼樣的指教，如果可以早一點上台，早一點讓人民知道，同時也早一點知道立委的指教，這樣會比較好；而國際局勢的變化，美國新總統產生，立法院只要決議，他很樂意上台報告。

至於美豬進口，是否受美國大選影響而有變數？蘇貞昌說，這件事情從過往的經驗、國際局勢，以及科學理性來判斷，美豬、美牛都是同一種瘦肉精，馬英九開放美牛進口已經8年，台灣人吃美牛，從一年1萬6000公噸，吃到6萬8000公噸都沒事，而且馬英九開放時，還沒有國際標準，蔡英文現在是依據聯合國頒布的標準，而政府也一定會明白標示，一定會嚴格管理，一定會堅守食安各方面的事，請國人放心。

蘇貞昌強調，美國人經由民主程序產生的總統，無論哪一黨，都是美國的總統，美國要求台灣遵守當年答應的承諾，台灣政府也是延續的，不能自己違棄過去總統沒做到的，現在蔡英文要讓世界看到台灣是負責任的政府，負責任的國家。

蘇貞昌說，好不容易經過24年，口蹄疫拔針成功，台灣豬肉可以外銷國外，我們要賣人家，卻不准人家來，沒有這種自由貿易，我們不能自己訂一套標準，「我們台灣是民主開放的社會，所以政府會明白標示，國人可以清楚做抉擇。」