失意男車內引廢氣尋短「拒開門」　警拔管救回一命

▲苗栗警方獲報後，立即前往現場處理，抵達時男子拒開門，員警先將廢氣管拔除，經苦勸後，成功挽救生命。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗市1名38歲男子，因工作壓力故心情不佳，日前在苗栗市北苗1處街道旁，意圖在車內接引排氣管廢氣尋短，所幸剛好被民眾查覺該男子行為怪異，擔心男子尋短因而報警處理。警方受理報案後，獲速趕往該地點完成救人任務。

苗栗分局表示，北苗派出所警員蘇昱齊、羅翊嘉日在執行巡邏勤務時，接獲民眾報案稱，有男子疑似意圖在車內尋短，請警方到場協助。員警獲報後火速前往現場救人，發現1名男子躺臥在自小客車內，門窗緊閉拒不開門，員警先行將該廢氣管拔除，在員警苦口婆心的勸說之下男子才開門下車，並同時聯繫救護人員到場，經初步檢視身體無大礙，無生命危險，不需送醫治療。

員警指出，起初男子面對員警詢問均不發一語，經員警細心安撫情緒並運用智慧動之以情之下，男子才表示自己因為工作不順，一時衝動才會想不開，同意先到派出所休息，並聯繫男子父親到所將男子帶回。父親聽聞兒子身體無恙，頓時卸下心中的大石頭，同時對於警方積極救人，能在短時間內找到男子挽救寶貴性命，表示萬分感謝，同時也對造成警方困擾表示歉意。

苗栗警察分局分局長楊贊鈞表示，對於同仁能本於同理心積極阻止憾事發生，並利用技巧安撫男子情緒深感肯定及讚賞。同時也呼籲大眾應愛惜生命，如有心情不佳時，可以撥打1995生命線專線或0800-788-995安心專線及張老師1980求助。

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自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

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