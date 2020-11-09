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拜登勝選　環時：對中美關係莫抱幻想！

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▲▼習近平,拜登。（圖／路透，合成圖）

▲拜登勝選，中美關係的未來走向也讓外界紛紛猜測。（合成圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

美國總統大選結果出爐，美媒8日一致宣告民主黨總統候選人拜登當選美國總統，不過，中國官方迄今尚未正式表態祝賀。大陸官媒《環球時報》9日早發表社評強調，對中美關係莫抱幻想，但也別放棄努力。

多數分析認為，川普執政期間發動包括貿易戰在內的高強度衝突，已重置了中美關係大環境，整體上改變了美國精英群體的對華思維；拜登上台會接下中美關係新的大盤，保持強硬對待中國的基本態度。

不過，社評認為，今年以來川普政府「為對華施壓而施壓」情況大量出現，原因是川普政府把誇張地表演對華施壓當成了競選的一項主要策略，他們相信對中國越狠，越是不分青紅皂白地就美國抗疫失敗向中國甩鍋，越有助於贏得選票，所以今年的美國對華政策出現了一些刻意製造中美關係緊張的泡沫因素。

社評表示，擠掉這些泡沫是有可為的，北京應當與拜登團隊開展盡可能充分的溝通，為緊張的中美關係恢復到一個有較強可預測性的狀態做出努力。

首先，中美在抗疫領域的關係是有很大調整空間的。中美從圍繞疫情的激烈對抗轉為開展務實合作就會成為可能，而這一合作或為重新認識中美關係的一些問題創造更多線索。第二，拜登表示將回歸巴黎氣候協定，而要重新推動聯合國氣變行動，同樣離不開中美合作，這也會增加中美之間的非對立性話題。

第三，經貿領域拜登大概會堅持川普的高壓路線，但川普政府的狂賭方式未必會得到新政府的延續。過去幾年美方採取了一些「殺敵一千自損八百」的笨招，對美國縮小對華貿易逆差並未產生實際效果，還導致很多美國企業怨聲載道。政府更迭有可能帶來一些面對現實的探索性調整。第四，人員交流這一塊川普政府也做過頭了，破壞了雙方開展更多人員往來的信心。

社評坦言，民主黨在價值觀方面更加執拗，然而中美作為兩個大國不太可能僅僅因為價值衝突而滑向戰略對抗；另外，拜登會更注重鞏固跨大西洋的聯盟關係，但是美西方的聯盟從根本上說不是為對付中國構建起來的，如果華盛頓試圖將原有的聯盟用到對華關係上，它也必須反過來受到盟國的一定制約。

最後，社評說，中國不用對拜登可能帶來中美關係的緩和性逆轉抱有幻想，但同樣不能弱化對改善中美關係的信念。從趨勢上看，美國的對華競爭和防範心態只會不斷強化，但兩國關係的緩和與可控符合兩國人民和國際社會的共同利益；中國應對美國戰略挑戰最根本的方法是要不斷壯大自我，要成為美國壓不垮、搞不亂的強大存在，讓對華開展合作成為美國實現自己國家利益的最佳途徑，這是根本之道。

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