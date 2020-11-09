中美關係或迎來「喘息期」　港媒：對中國強硬政策短期恐不變

▲拜登勝選。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

拜登預料入主白宮，雖然他與中共中央總書記習近平被視為「私交甚篤」，但由於這並非正式選舉結果，中方暫未表態祝賀。據港媒《星島日報》報導，北京大學國際關係學院院長賈慶國分析指出，拜登上台後中美關係或迎來「喘息期」，但短期內美國對中國的強硬政策恐不會調整。

北大學者賈慶國相信，從中長期來看，中美關係有緩和空間，「拜登時代的中美關係將相對穩定，少衝動，少個人色彩，更加理性。」人大教授時殷弘指出，與川普相較，拜登「遠不那麼狂野、粗俗和善變」，他的中國政策將有較多的可預料性及穩定性，且他不像川普般意圖「顛覆和取消」中共的執政地位，而只是想要中國「退回到較寬鬆的中央集權體制」。

但時殷弘指出，在台灣、香港、南海、新疆、西藏及中國宗教、人權等重大問題上，拜登與川普不會有重大區別。他認為，在拜登執政下，美國遲早會與中國有局部性的高層溝通和協議，且兩國軍事衝突的可能性將大為降低，對緩解中美關係有利。

▲拜登勝選，中美關係可能將迎「喘息期」。（合成圖／路透）

目前，中美摩擦和對立已遍及所有領域。陸媒《環球時報》引述復旦大學美國研究中心副主任信強表示，這表現在戰略互信的摧毀，高層政治互動幾乎停擺，沒有任何實質合作，「拜登上台，至少中美可在後兩方面有所突破。」中美會在疫苗、抗疫、氣候變化等領域，恢復較為務實的建設性合作，一些此前停擺的對話和聯絡機制也有望恢復。

北大學者賈慶國也認為，中美貿易戰不可能馬上熄火，美國將繼續限制高科技產品出口中國，比如最頂尖的晶片產品出口，但對於非頂尖的高科技產品，將會放鬆限制。

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