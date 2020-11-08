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貫通「川藏鐵路」　習近平下指示：鞏固邊疆、維護國家統一　

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▲「川藏鐵路」建設全面啟動　習近平：促進西藏經濟社會發展。（圖／視覺中國）

▲「川藏鐵路」建設全面啟動。（圖／視覺中國）

記者陳政錄／綜合報導

日前川藏鐵路的「最後一哩路」將進入開工建設階段，大陸國家主席習近平8日以中共總書記、中央軍委身分對此作出重要指示，強調這是貫徹落實「新時代黨的治藏方略」的一項重大舉措，對維護國家統一、促進民族團結、鞏固邊疆穩定等有重要意義。

《新華社》報導，習近平表示，川藏鐵路沿線地形地質和氣候條件複雜、生態環境脆弱，修建難度之大世所罕見，要充分發揮中國社會主義制度能夠集中力量辦大事的優勢，把這一光榮而艱鉅的歷史任務完成好。

▲▼川藏鐵路示意圖。（圖／CFP）

▲川藏鐵路示意圖。（圖／CFP）

他指示，國鐵集團要落實主體責任，有關單位和川藏省區加強配合，發揚「兩路」精神和青藏鐵路精神。習近平說，建設川藏鐵路是貫徹落實新時代黨的治藏方略的一項重大舉措，對維護國家統一、促進民族團結、鞏固邊疆穩定，對推動西部地區特別是川藏兩省區經濟社會發展，具有十分重要的意義。

川藏鐵路與青藏公路，是習近平指示為「維護國家統一、鞏固邊疆穩定的需要」，並促進西藏經濟社會發展的重大國家建設。其中，川藏鐵路起於四川省成都市，經雅安市、甘孜藏族自治州後進入西藏自治區昌都市、林芝市，最終到達拉薩市，全長約1629公里，在四川境內650公里。預計2026年全線貫通。

川藏鐵路共分為三大路段，為成都至雅安、四川雅安至西藏林芝、林芝至拉薩。在成都至雅安段已於2018年12月28日通車，林芝至拉薩段2014年底開工，預計2021年通車下，難度最大的雅安至林芝段，於上月中旬終獲大陸國家發改委批准，3198億元人民幣的經費由中共中央負擔，等於即將進入開工建設階段。

據了解，雅安至林芝鐵路段海拔落差超過4000公尺，橋隧比超過80%，地區板塊活動、山地災害強烈，生態環境脆弱，被認為是川藏鐵路中，施工難度最大的路段。

值得注意的是，包括2017年、2020年，中印兩國因邊境問題，在洞朗、拉達克地區爆發對峙事件，以及近年中共中央持續強化對西藏地區管控的背景下，包含港媒《香港01》等報導均解讀習近平大力推動川藏鐵路建設，一方面是為了促進與西藏地區交通，另一方面也能加快解放軍重裝備在邊境的運補效率。

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