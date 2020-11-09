追愛失敗怒丟iPhone！阿兵哥折返蹲草叢找　秒收口袋挨罰18萬元

▲曾男把翁女的iPhone XS找回來，卻收進口袋占為己有。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關）

記者黃翊婷／綜合報導

台中曾姓男子去年7月間與翁姓女子有感情糾紛，心生不滿搶走女方的iPhone XS並丟進草叢，後來又自己重返現場，蹲在草叢裡找回手機，結果挨告搶奪罪，日前被台中地院法官判處有期徒刑6月，得易科罰金18萬元，緩刑2年，全案仍可上訴。

判決書中提到，曾男2016年8月間入伍，並在國防部陸軍服務，直到今年5月才退役，但他因為與翁女有感情糾紛，2019年7月19日晚間9時許騎車前往某巷口堵人，還用機車擋住翁女去路，雙方一言不合在路邊發生爭執，他一氣之下搶走對方的iPhone XS，再隨手丟進附近的草叢裡。

▲曾男把翁女的手機扔進草叢。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案當事人無關）

曾男原本丟完手機就離開了，不久之後又再回到現場，發現翁女仍在草叢裡尋找，於是打開自己的手機手電筒，跟著蹲在草叢裡找尋，最後雖然成功找到iPhone XS，但他沒有將手機還給女方，而是收進口袋裡一走了之。

台中地院法官認為，曾男年紀尚輕，吵架之後因為情緒激動，未能理性處理兩人的感情糾紛，才會做出搶奪他人財物等行為，顯然缺乏尊重他人財產權的觀念，考量到雙方已經達成調解並全數賠償完畢，翁女也願意撤回告訴、不再追究，最終依搶奪罪判他有期徒刑6月，得易科罰金18萬元，緩刑2年，全案仍可上訴。