民進黨挺川普挺過頭　李振廣：大海退潮才知誰裸泳

▲陸學者認為民進黨挺川普挺過頭，「大海退潮以後，才知道誰在裸泳。」（圖／路透、記者李毓康攝、路透）

記者任以芳／北京報導

拜登上台後，中美關係會有什麼樣的新變局？大陸學者李振廣接受《ETtoday新聞雲》記者訪問，他表示，拜登相對理性，跟大陸之間關係考量是一個長期較量過程，不會像川普有那麼大的衝擊性。「面對新中美局勢，反倒是民進黨挺川普挺過頭，大海退潮以後，才知道誰在裸泳。」

談到中美之間未來可能變數？北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣分析，首先，拜登個性理性沉穩，勝選後的中美關係依然會繼續對抗，不過是偏向比較深沉、長期的較量，絕對不會像川普時代一樣，經常有不可預測事情發生，或是短期內爆發一些言論上的煽動與衝突。

▲即使拜登上，中美對抗的意識形態將長期持續。（圖／路透社）

李振廣認為，拜登執政後會以國家利益去考量，依然有衝撞會讓大陸很難受，但會有一個限度。未來，中美對抗的意識形態將會長期持續，拜登會找到有力平衡點，先讓中美摩擦減緩一些。

談到台灣問題上的處理？李振廣指出，「過去川普打台灣牌已經打到了天花板，讓副國務卿去台灣、賣台灣那麼多武器，極端破壞中美關係。」如今拜登勝選將會有不同變化，台海關係再差，也不會比川普第一個任期如此嚴峻複雜。

▲李振廣分析，拜登會繼續打台灣牌，不會像川普一樣激進。（圖／路透社）

相較川普激進、挑釁的作風，李振廣認為，依照拜登建制派作風，美國利益擺應先，也會堅持一中原則，他也會打台灣牌讓大陸感到不舒服，最起碼不會像川普一樣過於激進。 至於拜登的會打什麼樣台灣牌必須後續觀察。

反倒是，民進黨之後路線要怎麼走，非常尷尬。李振廣說，「民進黨當局要繼續煽動反中、台獨？拜登團隊不會給予支持，即使是川普時代也是為了勝選打台灣牌，目的是刺激大陸不是真心幫台灣。」

李振廣指出，「大海退潮以後，才知道誰在裸泳。」民進黨已經衝過界，挺川普挺過頭。未來，勢必調整兩岸政策，如果一意孤行，中共對台政策已經做好準備，最壞打算是以非和平方式解決台灣問題，最終，誰都不願意看到這一步。