全台第一個！　桃園市柬埔寨新住民台灣同鄉會成立

▲市議員吳嘉和(左三)出席桃園市柬埔寨新住民台灣同鄉會授証典禮。（圖／馮玉英提供）

記者楊淑媛／桃園報導

一群來自柬埔寨、定居桃園多年的新住民姐妹，8日盛裝出席於中壢區成立的柬埔寨新住民台灣同鄉會授証典禮。新任理事長述順婗感謝台灣給她們一個溫暖的家，更感恩協助協會成立的中壢市議員吳嘉和以及夫人徐文真，期日後透過協會定期與柬籍姐妹交流聯誼，共同學習和成長。

▲徐文真(左一)是推動桃園市柬埔寨新住民台灣同鄉會成立的重要推手。（圖／徐文真提供）

市議員吳嘉和的夫人徐文真說，協助成立桃園市柬埔寨新住民台灣同鄉會，緣起於協會現任常務監事淑速芳是她的小學同學妻子，一回和她談起在桃園的陸籍、越籍、印籍、菲籍、泰籍等各國籍新住民朋友，都有屬於自己國籍的協會，連在桃園不到100人的巴基斯坦籍朋友，也有自己的協會，讓她們定居桃園多年的柬籍姐妹，也企盼能成立協會，大家一起用柬國語言話聊，抒解思鄉情，也能互相幫助、互相關懷。

▲新任理事長述順婗(右三）感謝台灣給她們一個溫暖的家。（圖／馮玉英提供）

在徐文真的協助下，桃園市柬埔寨新住民台灣同鄉會如願成立，移民署桃園市服務站主任黃英貴說，全台柬籍的新住民有4,000多人、定居桃園的有300多人，而桃園市柬埔寨新住民台灣同鄉會是全台第一個成立的縣市，具有指標性意義。

▲柬埔寨籍姐妹們盛裝出席。（圖／徐文真提供）

桃園市政府市長辦公室主任陳坤榮指出，市長鄭文燦重視新住民權益與照顧，3年多前成立桃園市新住民聯合服務中心專責單位，並設置新住民文化會館，以友善尊重、權益保障、多元服務、培力發展四大任務，提供新住民的服務，期在桃園的新住民朋友都能認同台灣、愛台灣。包括市議員吳嘉和、彭俊豪、越配權益促進會理事長馮玉英、新住民聯合服務中心副執行長張瑜庭等各界人士皆出席活動。

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