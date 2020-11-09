想像題？游淑慧：陳時中想選台北市長　先答萊豬「時事題」

▲衛福部長陳時中。（資料照／慈濟基金會提供）

記者蕭羽耘／台北報導

衛福部長陳時中一向被外界視為2022台北市長候選人熱門人選。不過，他日前回應，「這對我來說是想像題。」對此，台北市議員游淑慧9日表示，要不要選是「想像題」，但要不要讓台北市民吃萊豬是「時事題」， 陳時中現在就講清楚。

台北市醫師公會第75屆週年暨醫師節慶祝大會8日舉行，被視為下一屆台北市長熱門人選的陳時中、台北市副市長黃珊珊、基隆市長林右昌、立法委員講萬安皆出席祝賀。面對外界關切是否來爭取醫界選票？陳時中冷淡回應，「對於他們來說是時事題，對我來說是想像題。」

游淑慧9日在臉書表示，歡迎陳時中參選台北市長，但參選前，會不會讓台北市民吃萊豬，這一題應先作答。

游淑慧接著三問陳時中，第一、你會不會尊重台北市民對於萊豬的態度？ 並且宣誓願依多數市民的意願行政，其次會不會尊重台北市議會與地方自治精神？明年是否要廢除經台北市議會三讀通過的食品安全自治條例第九條之一，關於豬肉零檢出的規定嗎？

她最後問陳時中，你會不會開放台北市校園營養午餐使用萊豬？要不要選台北市長是「想像題」，但要不要讓台北市民吃萊豬是「時事題」，並Hashtag現在就講清楚。

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