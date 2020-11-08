▲陳時中：台北市長對於別人是時事題，對我來說是想像題。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

台北市醫師公會第75屆週年暨醫師節慶祝大會，被視為下一屆台北市長熱門人選的衛福部長陳時中、台北市副市長黃珊珊、基隆市長林右昌、立法委員講萬安皆出席祝賀。面對外界關切是否來爭取醫界選票？陳時中冷淡回應，「對於他們來說是時事題，對我來說是想像題。」

今（8）日晚間台北市副市長黃珊珊、台北市議員王世堅、吳思瑤，以及基隆市長林右昌等人陸續出席，直到接近晚間7時30分，衛福部長陳時中、國民黨立委蔣萬安才現身。

王世堅表示，台北市長柯文哲身為醫師，過去不管再怎麼忙，都會參加北市醫師公會醫師節慶祝大會，但今天卻派黃珊珊出席，意圖明顯。不過，根據自己過去觀察，他又一直向蔣萬安拋媚眼，可能心有所屬，不過應該每個好的人選都有機會。

台北市副市長黃珊珊表示，自己負責督導衛生局，所以來感謝醫師本來就是該做的。另一位被視為熱門候選人的基隆市長林右昌另提到，去年民進黨提名不分區立委時，就主張醫師代表要放在安全名單，政治人物能做的，就是給予人選最大的支持與後盾，不用什麼事都做政治解讀。

國民黨立委講萬安則表示，過去8個會期都在立法院社福衛環會努力，與衛福部長陳時中和醫師公會理監事都很熟，每年也都會在醫師節到場致意，未來也會將醫界關心的健保費率調整等重大議題，協助反映給衛福部。