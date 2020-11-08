拜登發表勝選演說　牽動台灣選舉賭盤…川粉：輸贏未定

▲拜登8日早上推特發表勝演說 。（圖／取自推特）

記者陳崑福／綜合報導

2020美國總統大選，美國媒體7日深夜宣佈由民主黨候選人拜登當選新任總統，拜登隨後台灣時間8日早上9點發表勝選演說。但共和黨候選人川普卻仍對於選舉結果不接受，先前表示會提選舉訴訟，此舉也牽動國內選舉賭盤，國內先前下注川普當選的川粉表示，這場選舉可能「作弊」，目前還沒有分出輸贏，要等明朗化，才能決定下注的輸贏。

這屆美國總統選舉，由於川普大打台灣牌，贏得台灣人好感，吸收了許多川粉，雖然選前美國媒體民調看好拜登，但台灣川粉認為川普選舉語言豐富，很會選舉，看好他會當選，紛紛下注賭他連任下屆美國總統。

據悉，川粉下注川普當選的金額從數十萬到百萬元都有，甚致傳出有下注億元；從3日美國投開票日起，即緊盯美國媒體掌握雙方得開票數及選舉人票，茶餘飯後都圍繞著美國選舉。昨天深夜，美國媒體公佈拜登當選，由於川普也不接受，國內川粉也力挺，「下注還沒有輸」。

有川粉表示，2000年美國總統選舉，時任副總統的民主黨候選人高爾，對上共和黨候選人喬治布希，當時高爾共拿了267張選舉人票，布希拿了246張選舉人票，兩人票數都沒有超過270張選舉人票，因此，唯一還沒開完票的佛羅里達州25張選舉人票，就成為決定總統大選結果的關鍵。

剛開始，初步判定佛州由高爾贏得選票，但數小時後，變成小布希贏得佛州，雖然高爾陣營後來提出佛州四大郡重新人工驗票的要求，獲得佛州最高法院允許；但小布希陣營則是轉向聯邦最高法院，阻止驗票。最後由小布希贏得勝選，當選總統。

川粉們堅定認為，小布希事或可能重演，川普還沒有輸，他們下注也還沒有輸，一切可能要等到明年1月「誰上任美國總統才定輸贏」。

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