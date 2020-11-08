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國防大學泰國僑生入伍遇霸凌！成績掛蛋遭退訓　輔導長：看誰厲害

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記者蔡儀潔／綜合報導

泰國華僑龍龍就讀國防大學牙醫系，今年7月到高雄陸軍官校參加入伍訓，儘管因為腳骨折還是照常參加訓練，沒想到鑑測時軍方卻不讓他參與，最後因鑑測成績全掛蛋慘遭退訓。龍龍母親質疑，是不是因為軍方弄丟兒子的藍牙耳機，讓輔導長賠償，因此導致被針對。對此軍方回應一切合法。

▲▼ 泰國華僑入伍遭霸凌？。（圖／東森新聞 ）

▲龍龍入伍照。（圖／東森新聞 ）

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「兒子明明有跟著部隊操課，軍方卻不讓他參加考試」，無奈的母親向《東森新聞》控訴，龍龍今年7月10日前往高雄陸軍官校參加入伍訓，卻在結訓前因鑑測成績全掛蛋慘遭退訓，讓他無法接受，「明明有跟著部隊操課，軍方卻不讓他考試。」

這一連串事件導致無法順利結訓，也讓媽媽直覺想到，是不是兒子惹到長官了。原來，龍龍的藍牙耳機由軍方代管，懇親假再由家長帶回，然而卻意外遺失，輔導長決定自掏腰包7000元賠償，母親聯想到，這件事引起風波，「(輔導長跟)排長跟連長講，假他們往死裡打，就讓這個孩子不能結訓，看看誰厲害。」

▲▼ 泰國華僑入伍遭霸凌？。（圖／東森新聞 ）

▲母子視訊。（圖／東森新聞 ）

不過針對此次指控，軍方回應稱，是因為部分考科具有危險性，如果學員沒有參加練習，也不會讓他考試，至於針對的部分，軍方強調，連上長官沒有權力更改成績，一切合法。

如今雙方各說各話，龍龍目前則是保留學籍，回到泰國養傷讀書，他也表示明年傷好了，決定再次入營報效國家。

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