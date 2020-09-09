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新兵害同車28人隔離！軍方拒收2人...隔壁同袍慘被送回家

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記者柯沛辰／綜合報導

嘉義市議員鄭光宏爆料，一名26歲役男8日搭車到嘉義中坑營區後，才坦承家中胞兄剛從歐美國家返台，害得同車30名役男被隔離14天。目前該名役男遭軍方拒收，由家長領回，而隔壁座位役男也遭波及，被軍方送返家，2人都得擇期再入伍。至於剩下28人，與大部隊分開操練，市府及軍方密切監控中。

陸軍第0117梯次、海軍艦艇第024梯次軍事訓練役8日入伍，但市議員鄭光宏爆料，有一名26歲役男到了營區才坦承胞兄剛從國外返台，害得同車役男被隔離14天。

▲▼嘉義一名正要入伍服役的役男與剛從美國歸來的胞兄接觸，全車30人一入軍營即遭隔離14天。（圖／翻攝「嘉義市議員鄭光宏」臉書）

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▲新兵未第一時間說明接觸史，直到進營區才坦承家人正在居家檢疫，害得全車28人遭隔離。（圖／翻攝自臉書／嘉義市議員鄭光宏）

市府調查後指出，該役男哥哥4日從西班牙經土耳其返台，自行在家執行居家檢疫，也未與家人共餐。入伍集合時，役男本人雖稱全程未接觸，但目前軍方拒收，因此只能返回住處，待適當梯次再排定入伍。

民政處指出，該役男來自嘉義市西區，申請提前入伍，集合時兩次測量體溫都未超過36.5度，目視也沒有咳嗽、過敏或呼吸道感染症狀。經居家疫調，一家人住在透天厝；家人也澄清，該役男兄長在4樓有獨立衛浴及房間，兄弟倆未接觸。

至於在營28位役男，非如外界所言遭隔離，而是與大部隊分開操練。軍方期間將嚴密監控28人的健康狀況，市府也會一同關注。

▼嘉義市議員鄭光宏稍早更新訊息。（圖／翻攝自臉書）

▲▼新兵害同車28人隔離！軍方拒收2人...隔壁同袍慘被送回家。（圖／翻攝自臉書／嘉義市議員鄭光宏）

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