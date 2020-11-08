拜登勝選川粉氣炸　「集體出征」福斯記者推特：太讓我失望！

▲川普在維吉尼亞州自家高爾夫球場得知敗選，神情凝重。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡儀潔／綜合報導

美國總統大選拜登勝出，尋求連任的川普透過競選團隊發出聲明，強調選戰尚未結束。川普支持者因不滿福斯新聞預測拜登贏得大選，紛紛出征白宮記者羅伯茲（John Roberts）推特，批評「你和福斯新聞網都太讓我失望了」、「你搞什麼？這場選舉問題這麼多，做你該做的事！」。

▲羅伯茲的推文。（圖／翻攝自推特）

羅伯茲當地時間7日中午在推特發文，稱福斯新聞將內華達州和賓州都畫給拜登，他因此跨過選舉人票270票的總統當選門檻，成為總統當選人。

不過此則推文引發川粉暴怒，留言怒批「你搞什麼？你在開玩笑嗎？憑什麼這麼做？無論是你或你的媒體都無權宣布誰勝選，只有國會有資格！你看到這場選舉有很多法律爭議了嗎，去做你的工作，做一個記者！」。

▲ 憤怒川粉出征福斯新聞記者推特。（圖／翻攝自推特）

另外有網友稱，「你和福斯新聞都太讓我失望，你們老早宣布拜登拿下亞利桑那州，在選情如此緊繃之際，這令人完全無法接受，其次，這場選舉還要打法律仗，你怎麼可以宣布拜登勝選？」、「福斯新聞無權決定任何事，這場選舉的結果還沒出爐，要到12月才會有正確的結果」。

▲川普支持者在各州發起示威抗議。（圖／路透）

不少網友認為，法律攻防戰還在持續中，媒體無權宣布誰贏得美國總統大選，「福斯新聞無權決定任何事，這場選舉的結果還沒出爐，要到12月才會有正確的結果」。另外有共和黨支持者抱怨，福斯新聞過早認定亞利桑那州由拜登拿下，這才導致造成現在的結果。