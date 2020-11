拜登勝選川粉氣炸　「集體出征」福斯記者推特：太讓我失望！

▲川普在維吉尼亞州自家高爾夫球場得知敗選,神情凝重。(圖/達志影像/美聯社)

記者蔡儀潔/綜合報導

美國總統大選拜登勝出,尋求連任的川普透過競選團隊發出聲明,強調選戰尚未結束。川普支持者因不滿福斯新聞預測拜登贏得大選,紛紛出征白宮記者羅伯茲(John Roberts)推特,批評「你和福斯新聞網都太讓我失望了」、「你搞什麼?這場選舉問題這麼多,做你該做的事!」。

▲羅伯茲的推文。(圖/翻攝自推特)

羅伯茲當地時間7日中午在推特發文,稱福斯新聞將內華達州和賓州都畫給拜登,他因此跨過選舉人票270票的總統當選門檻,成為總統當選人。

不過此則推文引發川粉暴怒,留言怒批「你搞什麼?你在開玩笑嗎?憑什麼這麼做?無論是你或你的媒體都無權宣布誰勝選,只有國會有資格!你看到這場選舉有很多法律爭議了嗎,去做你的工作,做一個記者!」。

▲ 憤怒川粉出征福斯新聞記者推特。(圖/翻攝自推特)

另外有網友稱,「你和福斯新聞都太讓我失望,你們老早宣布拜登拿下亞利桑那州,在選情如此緊繃之際,這令人完全無法接受,其次,這場選舉還要打法律仗,你怎麼可以宣布拜登勝選?」、「福斯新聞無權決定任何事,這場選舉的結果還沒出爐,要到12月才會有正確的結果」。

▲川普支持者在各州發起示威抗議。(圖/路透)

不少網友認為,法律攻防戰還在持續中,媒體無權宣布誰贏得美國總統大選,「福斯新聞無權決定任何事,這場選舉的結果還沒出爐,要到12月才會有正確的結果」。另外有共和黨支持者抱怨,福斯新聞過早認定亞利桑那州由拜登拿下,這才導致造成現在的結果。

.@FoxNews calls Nevada and Pennsylvania for @JoeBiden . He has now passed the 270 threshold, and becomes President-elect