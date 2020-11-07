80歲裴洛西「4度參選」眾院議長！　美選若沒結果…她將成代理總統

▲民主黨眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。（圖／路透）

實習記者李芸／綜合報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）6日宣布，她將繼續參選下一任眾議院議長，高齡80歲的她是眾院首位女性議長，這也將是她第4次參選。有鑑於總統大選開票結果未明，白宮大位若在2021年1月20日仍懸宕，裴洛西就必須照規定辭去現有職務，擔任代理總統。

裴洛西（Nancy Pelosi）6日表示，她將繼續參選下一任眾議院議長，並承諾，絕對會想辦法擊退新冠病毒，建立更完善的健保制度和投票制度，避免今年的疫情慘況再度發生，「這次的總統大選對每位民主黨的成員來說都是場生死戰，雖然我們沒有贏每一場鬥爭，但這場戰爭我們贏定了。」

Tune in as I speak with reporters this morning in Washington. https://t.co/P20e3SZxiy — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) November 6, 2020

裴洛西是2007年當選的第一位當選女性議長，這也是她第4次參選；據了解，眾院議長將在18日進行票選，目前尚無第二人出面競選。

川普團隊目前已經對開票結果發起「法律戰」，準備對內華達州、密西根州、賓州與喬治亞州提起訴訟，此舉可能會影響到最終結果產生的時間。根據《總統繼任法》（Presidential Succession Act）若2021年1月20日總統就職日前，白宮大位仍延宕未決，眾議院議長應辭去現有職務，擔任代理總統。

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